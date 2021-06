Vacunar-se contra la covid a Manresa no significa, a partir d’ara, haver de passar calor. El punt de vacunació s’ha traslladat a la sala d’actes de l’equipament, climatitzat, arran de les queixes dels professionals sanitaris que administren el fàrmac -queixes també per degoters quan plou-, i dels usuaris.

Hi ha vuit boxs, com fins ara, i tot i que s’hi accedeix pel mateix lloc, ha variat lleugerament el circuit d’entrada i sortida. L’agilitat amb l’administració del fàrmac és la mateixa. El que es fa més farragós és el temps d’espera entre 10 i 15 minuts per si hi ha reaccions adverses. Es fa al mateix lloc on es vacunava fins ara, sota teulada, amb un parell de ventiladors que no donen a l’abast.