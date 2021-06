La cinquena edició de la Festa del Tomàquet a Manresa se celebrarà enguany del 19 al 24 de juliol, segons ha anunciat l’Ajuntament de Manresa. L’esdeveniment, al voltant d’un dels productes estrelles de l’horta del Bages, es durà a terme en un format adaptat a la pandèmia i tenint en compte totes les mesures de seguretat sanitàries.

El programa detallat no s’ha fet públic encara, però sí que s’ha avançat que la majoria d’actes seran en format presencial tot i que no es preveuen concentracions multitudinàries. Hi haurà jornades tècniques, demostracions de cuina, visites a productors, degustacions i el tradicional mercat del tomàquet.

La comissió organitzadora ha elaborat un vídeo promocional que es pot veure a Youtube, i una pàgina web, festadeltomaquet.cat per començar a promocionar la iniciativa. L’objectiu de la celebració és donar a conèixer els productors de l’horta i les diverses varietats que conreen.

L’organització és de l’Ajuntament de Manresa, consell comarcal, MengemBages, l’Escola Agrària, Proper, l’Era, Parc de la Sèquia, Fundació Alícia, l’Associació de Defensa Vegetal del Bages, Bages Impuls i el Mercat Puigmercadal.