L’equip de govern d’ERC i Junts per Manresa van rebutjar ahir amb els seus vots la moció presentada pel PSC per ajornar un mínim de 45 dies la tramitació del contracte per a la redacció del projecte museogràfic del Museu del Barroc de Catalunya després del recurs contenciós administratiu contra l’Ajuntament de Manresa interposat per Produccions Culturals Transversal, que també va optar al contracte.

Els regidors de Fem Manresa es van abstenir i els de Ciutadans van votar a favor de la proposició socialista per tal que es pogués fer una revisió acurada de tot l’expedient.

La regidora de Cultura, Anna Crespo, va informar que el jutjat havia rebutjat la mesura cautelaríssima que hauria implicat aturar el procés. L’alcalde, Marc Aloy, va intervenir per deixar clar que, tal com s’havia decidit, l’Ajuntament comprovarà tota la documentació que calgui i si no es detecten anomalies passarà a adjudicar el contracte.

Transversal va denunciar que l’empresa guanyadora, Croquis, hauria falsejat el currículum de mèrits per poder optar al concurs, que finalment va guanyar, i que s’hauria atribuït projectes museogràfics d’altres equips, cosa que Croquis nega.

La representant del govern va argumentar la decisió perquè durant el procediment s’havia actuat amb una cura extrema. «Estem parlant d’un Museu Nacional. Portem un any treballant amb tot el rigor».

Crespo va assegurar que l’Ajuntament disposava de totes les certificacions que acrediten la veracitat de la informació aportada i «ho tenim tot en ordre».

Molt dolguda, Crespo va afirmar que el que hi havia hagut havia estat «una difamació» i que el procediment havia estat «irreprotxable».

Es va doldre no que Transversal hagués posat el tema en la via judicial sinó de l’«agressivitat» amb la qual s’havia argumentat. «Això no és just», va assegurar.

Va afegir que el govern «se sent segur» amb tot el que havia fet per tirar endavant el projecte perquè «es va fer bé». Però va admetre que se sentien ferits per les acusacions «estem tristos i afectats», va dir.

La regidora de Cultura va afegir que, si a conseqüència del procediment judicial encetat per Transversal calia aturar el procés, «l’aturarem», però mentre això no passi tirarà endavant amb el ple convenciment que «l’Ajuntament en sortirà airós» i va advertir que «hi ha gent que s’ha sentit insultada i no es pot anar amb aquesta agressivitat». Va negar cap mena de prevaricació.