La Fundació Independència i Progrés ha anunciat la seva dissolució. L'entitat ha explicat que "la pèrdua recent de dos puntals com Joan Badia i Lluís Calderer i la voluntat de deixar l’entitat com a propulsora d’iniciatives han fet ratificar la decisió de traspassar alguns dels projectes engegats a altres entitats amb més capacitat operativa. En el cas de la celebració de l’11 de setembre ja fa un temps que recau en Òmnium i l’ANC. Enguany hem fet també el traspàs a Òmnium de la commemoració anual de l’afusellament de Lluís Companys. I hem traspassat també el Premi Josep Maria Planes al Col·legi de Periodistes".

La Fundació Independència i Progrés va néixer a mitjans dels 90, "en uns moments en què l’objectiu de la independència només el defensava un partit amb poca incidència. L’11 de setembre a Manresa era un acte ritual sense participació popular i no es commemorava el dia de l’afusellament de Companys. L’entitat va sorgir per posar fil a l’agulla a aquestes debilitats".

Durant molts anys, "Lluís Matamala, en va ser una de les ànimes amb en Selga i d’altres. Durant molt de temps es van organitzar cicles de xerrades de conscienciació sobre història, llengua, economia i moviments independentistes al món. Es va instituir el Premi Estelada. En la darrera dècada, després d’uns anys de decadència, una colla de jubilats joves, entre els quals hi havia els malaguanyats Lluís Calderer i Joan Badia, en vam reprendre la direcció".

"Des de la modèstia de l’entitat, sense cap subvenció pública, vam tirar endavant el 300 aniversari del 1714, amb la posada en marxa de la ruta de les ciutats cremades; la posada en valor del periodista Josep Maria Planes amb la creació del premi que porta el seu nom i promovent el seu reconeixement com a manresà i la col·locació de plaques commemoratives; i el descobriment de l’exjesuïta Joan Vilar, a la memòria del qual es dediquen les jornades socials que porten el seu nom".

Les dues darreres activitats promogudes per la fundació han estat l’exposició Supervivents i resistents 1939-1959, dedicada a posar en valor la resiliència de la gent després de la derrota de la Guerra Civil, i la commemoració del 50è aniversari de la Unió Socialista del Bages. La primera exposició s’ha fet circular per instituts i entorn seu es van organitzar una sèrie d’actes que es poden trobar en aquest enllaç. Pel que fa a l’aniversari de la Unió Socialista del Bages, s’ha organitzat una recerca que s’ha encarregat al periodista Xavier Domènech i a l’historiador Genís Frontera. També estaven preparades les 4es Jornades Joan Vilà però l’epidèmia de la covid ha aturat momentàniament aquestes activitats.

Expliquen que "abans de finalitzar aquest any haurem de decidir com donem per acabada aquesta etapa fructífera de l’entitat, vista la pèrdua de gent valuosa. Mentrestant, continua el procés legal d’extinció de la Fundació Independència i Progrés i la seva legalització com a associació cultural, cosa que en facilitarà la gestió".

Resten pendents el lliurament de l’estudi sobre la Unió Socialista del Bages i un acte públic de commemoració previst per al setembre del 2021. La celebració de les 4es Jornades Joan Vilà a la tardor i el seu traspàs a l'Associació de Veïns de les Escodines i a Justícia i Pau. La commemoració dels 50 anys de l’Assemblea del Bages de cara al novembre, juntament amb altres entitats. L’edició de l’aplicatiu d'una ruta literària manresana en col·laboració amb Òmnium Cultural.

