L’empresa barcelonina Croquis, guanyadora del polèmic concurs per redactar el projecte museogràfic del futur Museu del Barroc de Catalunya a Manresa, nega les acusacions en una carta adreçada a aquest diari. Ha estat acusada de falsejar el currículum de mèrits que li va permetre accedir a la fase final de la convocatòria que finalment va guanyar. Ara ho ha desmentit.

Croquis va declinar inicialment donar la seva versió en ser consultada per aquest diari en una trucada el dia 10 de juny. En aquell moment, una responsable de l’empresa, Montse Montcau, va declinar fer cap valoració pública i es va limitar a fer constar que la seva empresa és la legítima adjudicatària i que tota la informació que van aportar es pot demostrar, afirmació que aquest diari va publicar el dia 16.

En la carta adreçada ahir a Regió7, Croquis afirma que l’empresa, constituïda el 1982, »no ha falsejat cap document entregat per la licitació del projecte del Museu del Barroc», i assegura que l‘Ajuntament «té totes les explicacions documentals que acrediten la documentació presentada, sota forma de certificats de clients».

Croquis detalla que els 11 projectes museogràfics que va presentar en el currículum de mèrits són disseny de l’empresa, i que mai no s’ha atribuït projectes d’altres professionals» com assegura la denúncia de l’empresa Transversal, que ha presentat un contenciós-administratiu contra l’Ajuntament de Manresa per denunciar el procediment del concurs.

Croquis desmenteix amb un «és totalment fals i no és cert» ,que sigui una empresa que bàsicament executa projectes museogràfics. En aquest sentit puntualitza que «es va constituir el 1982 i el seu nom ja ho diu: Croquis, Dissenys, Muntatges i Realitzacions. Fa quasi 40 anys que l’empresa dissenya i executa projectes museogràfics i expositius».

Insisteix que mai «ens hem atribuït projectes d’altres professionals», i argumenta que el currículum de Croquis «conté centenars de projectes museogràfics i expositius exclusivament».

Del Centre Cultural del Born de Barcelona afirmen que «mai ens l’hem atribuït ni citat» dins els 11 projectes, igual que «el projecte exposició permanent al Pavelló de Sant Salvador de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau». Finalment defensen que és «totalment fals i no és cert que Croquis va presentar una llista d’11 projectes museogràfics redactats, dels quals només 6 ho serien realment i en la resta hauria participat en la seva execució però no en el disseny. Els 11 projectes són de disseny de Croquis», insisteixen.

L’empresa barcelonina assegura que es reserva l’exercici d’accions legals oportunes «enfront les manifestacions abocades per l’empresa Transversal», diu en darrer terme la carta.