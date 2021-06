Les 4es Jornades Gastronòmiques del Camí Ignasià començaran dissabte. Tindran lloc al Museu de la Tècnica. De 10 a 2/4 de 3 i de 2/4 de 5 a 2/4 de 9 hi haurà mercat de productors del Bages. A les 11, tast de formatges i cerveses artesanes; a 2/4 d’1, cuina en directe amb Joseba Cruz (Le Clandestin, Navàs); a 2/4 de 2, tast de tomàquets de l’hort i vins blancs i rosats; a 3/4 de 5, tast d’embotits artesans i vins negres; i a les 6, cuina en directe amb Jordi Perich (Cal Carter, Mura). A 2/4 de 8 del vespre, la cuinera amb 7 estrelles Michelin, Carme Ruscalleda, reflexionarà sobre com entén la cuina. L’accés al mercat serà lliure. Per a la resta cal fer reserva a manresa2022.cat o manresturisme.cat. El preu dels tastos és de 5 euros per persona.