Amb Josep Maria Mata Perelló fent dedicatòries com un autor superventes. Així va finalitzar l’acte celebrat ahir al vespre a la Biblioteca del Campus Universitari de Manresa per presentar el llibre del doctor en geologia. Josep Maria Mata Perelló. 50 anys de Terra i Docència forma part de la col·lecció Mestres de la UPC i es pot trobar a la llibreria Parcir.

La vetllada va acabar amb el «mestre Mata» signant llibres i va començar amb els 65 assistents (es va limitar l’aforament a causa de la covid) entrant al recinte amb la música de José Antonio Labordeta de fons, a qui el geòleg lleidatà establert a Manresa des de fa anys admira profundament.

Va introduir la presentació Montse Méndez, directora de la BCUM, que va celebrar que la trajectòria «de l’entranyable Mata» pugui ser consultada d’ara endavant «per l’alumnat, el professorat, els recercaires, científics i estudiosos». David Parcerisa, professor de la UPC Manresa, va fer de conductor de l’acte. De l’homenatjat en va destacar la seva «ingent i polièdrica tasca acadèmica» i la seva capacitat de divulgació de la geologia -faceta en la qual van insistir les demés persones que van intervenir. També en va subratllar la «dimensió social». I artística, perquè el llibre recull poemes del científic.

Pura Alfonso, directora del Museu de Geologia Valentí Masachs, va posar de relleu la feina de Mata al llarg dels 23 anys que va ser director del museu, i a posteriori. Va dir que «tot el que fa contribueix a què l’activitat dels enginyers de mines, geòlegs i metal·lurgistes sigui més acceptada».

El director científic del Geoparc Mundial Unesco Catalunya Central, Ferran Climent, va parlar del seu paper per tirar endavant el geoparc -del qual en presideix el consell científic- i, a nivell més personal, de la seva capacitat per compartir els projectes que impulsa. «És un profeta en moltes terres i també a casa».

Octavio Puche, professor jubilat de l’Escola de Mines de Madrid, que va fer el viatge des de la capital expressament per assistir a l’homenatge del seu amic, va repassar la vida i l’obra de Mata, que el 25 de febrer vinent farà 80 anys. Una vida que dona per a un llibre. Per a dos i fins i tot per a tres. Va detallar el seu treball incansable per la geologia des de diferents fronts, en va explicar alguna anècdota, i va citar els seus més de 70 viatges a Amèrica i les seves 3.200 publicacions. Va destacar de Mata el caràcter tolerant malgrat ser un home de conviccions fermes.

L’homenatjat va agrair el reconeixement i, sota la pell d’un humanista, va dir que protegir el patrimoni és protegir les persones que hi ha arreu perquè «l’important són les persones que han fet els edificis. La resta són quatre pedres que cauran d’aquí a quatre dies». Va prometre que continuarà treballant, cosa que no va sorprendre absolutament ningú.

La lectura d’una tria dels seus poemes per part de Ton Armengol, amb temes com la lluita, la solidaritat, l’amor i la mort, van donar pas a la cloenda de l’acte. Pere Palà, director de la UPC Manresa, també s’hi va referir com «el mestre Mata». «Un personatge en majúscules», «polifacètic», «treballador», «compromès amb els valors d’esquerres» i «amb un sentit especial per captar la bellesa».

Ahir, Josep Maria Mata Perelló, que està casat amb Montse Mira i és pare de dos fills i avi d’un net, va demostrar que, a banda d’un geòleg admirat, també és una persona molt estimada.