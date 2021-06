La campanya Dret al Refugi, Qüestió de Justícia es tancarà avui, a les 7 de la tarda, a la plaça de Fius i Palà amb una taula rodona sobre Palestina i Colòmbia. Hi intervindran l’escriptor i redactor d’internacional dels serveis informatius de TV3 especialitzat en Orient Mitjà Joan Roura. I Luz Marina Hache, defensora dels Drets Humans. La segona part inclourà un recital poètic. A més a més, hi haurà un micròfon obert per si algun assistent vol llegir algun text. L’acte es clourà amb una actuació musical d’Oriol Barri.