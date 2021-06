A Manresa no s’admet l’habitatge en planta baixa al Centre Històric, a l’àrea central i en sectors d’ordenació tancada. El ple municipal va aprovar ahir, a més, suspendre la tramitació de llicències en zones d’ordenació oberta perquè el pla urbanístic no estableix unes condicions específiques per a la seva implantació.

Segons el govern municipal d’ERC i JxM, aquest buit comporta que el seu establiment vingui regulat per normativa sectorial d’accessibilitat i d’habitabilitat, sense valorar la seva relació física amb l’espai públic i sense garantir la qualitat ambiental d’aquests nous habitatges.

Aquestes circumstàncies, juntament amb altres casuístiques, fan que l’Ajuntament consideri necessari una anàlisi més precisa d’aquesta qüestió i estudiar una regulació normativa adient per a la creació de nous habitatges en planta baixa, ja sigui tant per la conversió de locals de planta baixa o per la subdivisió en planta baixa d’habitatges existents com per edificis de nova planta.

No afecta els preexistents

Aquesta iniciativa es posa en marxa «sense posar en dubte aquells habitatges que ja existeixen a les plantes baixes en aquests àmbits», segons l’Ajuntament.