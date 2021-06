El supermercat cooperatiu de Manresa SuperCoop fa poc més de tres mesos que va començar a funcionar de manera molt gradual al mercat Puigmercadal de Manresa. L'han fet possible més de 750 persones, que creuen que una altra manera de comprar és possible. Aquest dissabte s'ha organitzat una festa per celebrar l'inici de l'activitat del SuperCoop, en la qual s'ha implicat moltes de les persones sòcies.

Començarà a 2/4 de 7 de la tarda a la plaça del Mercat (on hi ha el Puigmercadal) i inclourà Bots pel canvi amb Basket Beat, un taller en què, mitjançant el bàsquet, un grup de persones fan ritmes juntes. Tastets de vins, cerveses, formatges, embotits, pa i coques, que són alguns dels productes que es podran trobar habitualment al SuperCoop, i alhora conèixer qui hi ha al darrere. I un concert amb Vardo Wagon, que oferirà un viatge musical des del Mediterrani a l’Orient Mitjà.

Per donar compliment a les mesures de seguretat actualment en vigor, el perímetre estarà delimitat i hi haurà control d’accessos per garantir la limitació de l’aforament, entre d’altres mesures. També es demana que les persones interessades a assistir-hi facin la inscripció prèvia, mitjançant aquest formulari.