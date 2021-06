Una de les accions que l’Ajuntament de Manresa va anunciar el 2019 que estudiaria per implementar és l’ampliació fins als 18 anys de la vigència de la targeta T-16.

En aquell moment es va explicar (vegeu diari del 19 de setembre del 2019) que s’estudiava ampliar la franja d’edat del títol integrat que s’adquireix només una vegada i que permet fer viatges il·limitats. La idea seria cobrir també la franja dels 16 als 18, una edat en què l’ús del transport urbà també és important, ja que molts joves d’aquesta franja fan estudis secundaris en centres d’ensenyament de la ciutat. D’aquesta forma es promou l’ús del transport públic als joves, que al ser-ne coneixedors, el poden utilitzar posteriorment com a forma habitual per als seus desplaçaments per la ciutat.

Durant el ple municipal de dijous, a preguntes del regidor socialista Felip González, el regidor de Mobilitat, David Aaron López, va afirmar que la targeta jove la demora que tenim és tècnica de gestió. La volem treure de manera immediata, estem pràcticament preparats.

«Espero que en el decurs de les properes setmanes puguem posar aquesta tarja en circulació», va afirmar.