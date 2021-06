A proposta de Fem Manresa, el ple municipal va aprovar per unanimitat reconèixer les acusades i condemnades per bruixeria com a «víctimes innocents d’una persecució que va dur a l’assassinat de milers de dones arreu del món, també a Manresa». L’acord inclou que la Comissió de Treball de Nomenclàtor inclogui els noms de les dones condemnades per bruixeria del municipi, com a exercici de reparació històrica i de feminització dels noms dels carrers.

També, elaborar un mapa local de llocs relacionats amb la cacera de bruixes i atorgar-los la mateixa protecció que la resta de llocs de memòria històrica. I elaborar tallers o activitats per conèixer les històries d’aquestes dones manresanes i oferir-los als centres educatius.