Les 4es Jornades Gastronòmiques del Camí Ignasià van portar al Museu de la Tècnica durant tota la jornada d’ahir 504 persones enamorades de la gastronomia en general i, en concret, dels productes de proximitat del Bages. El programa d’enguany és el que s’havia de fer l’any passat, però es va haver de suspendre per la covid, va explicar a Regió7 el gastrònom Pep Palau, a qui l’Ajuntament i la Fundació Turisme i Fires de Manresa van contractar per dissenyar el contingut de les jornades.

Tenint en compte la situació de pandèmia, va dir Palau, «vam ser prudents i, en lloc de pensar en diferents productors que poguessin venir de diferents punts del Camí Ignasià, ho vam fer en els del Bages». De cara a l’any vinent, quan es commemoraran els 500 anys de l’arribada de sant Ignasi a Manresa,va avançar que, si bé es mantindrà el model, «ha de créixer amb productors i orígens geogràfics. L’edició del 2022 serà ambiciosa com correspon a l’efemèride que viurem, i també ho serà en el cas de les activitats», va prometre.

El Museu de la Tècnica va quedar dividit, ahir, en un espai per al mercat i en un altre on, amb inscripció prèvia, un total de 415 persones es van repartir pels tastos, exhibicions culinàries i la xerrada de la cuinera Carme Ruscalleda. En el primer espai hi van muntar parada la formatgeria Cal Músic del nucli del Mujal (Navàs); MengemBages (que va vendre pa i coca del forn Coma de Manresa; brou i ous ecològics d’Ecopallareta, de Manresa; mel de Cal Fuster, de Castelladral; i melmelades i salses de Riuverd, del Solsonès); els vins de la DO Pla de Bages; l’horta de Viladordis, a Manresa, amb Les Arnaules; la mongeta de Castellfollit del Boix; els cargols Estany, de Fonollosa; l’oli d’oliva de l’Obaga de l’Agneta, de Manresa; les ametlles MG, de Rajadell, i la cervesa Ninkasi, de Puig-reig.

Martí Just, de la formatgeria Cal Músic, destacava que els quatre premis que van rebre al Lactium del 2019, a Vic, van suposar una empenta molt important per al negoci, alhora que celebrava formar part de les jornades. Per part seva, Mireia Cirera, de MengemBages, que comercialitzen producte de proximitat, ressaltava el bon ritme de vendes que estaven tenint. A la parada de la DO Pla de Bages, tal com va informar Mar Castillo, oferien tastos de les 19 varietats de la DO a un preu de 2 euros 1 tast, 3 euros 2 tastos i 4 euros 3. Hi ha qui no s’hi va pensar dues vegades per gaudir d’alguna de les varietats.

El xef nòmada

Una de les demostracions culinàries en directe va ser a càrrec de Joseba Cruz (Le Clandestin, Navàs). Aquest cuiner format a l’escola Joviat té un restaurant molt peculiar que munta allà on decideix aturar-se de ruta amb el seu vehicle i la seva companya, en plena natura, que és d’on treu part de la matèria primera. Si algú està interessat a anar-hi a dinar de divendres a diumenge pot fer la reserva a través del seu contacte a Instagram (leclandestin.cc) i ell li envia les coordenades per arribar-hi. La periodista gastronòmica Carme Gasull el va presentar. Cruz va cuinar tres plats que havia imaginat que podria haver elaborat sant Ignasi en el seu camí des de Loiola cap a Manresa.

Demà hi haurà la segona tanda d’actes, adreçada als professionals del sector de la restauració. Una conferència de Josep Roca (El Celler de Can Roca); una trobada entre productors, cellers i restauradors, i una taula rodona sobre El Camí Ignasià: un territori ple d’oportunitats. Per participar-hi cal enviar un correu a comercial@manresaturisme.cat