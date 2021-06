El primer supermercat cooperatiu de Manresa, el Supercoop, que ocupa un espai del mercat Puigmercadal, fa tres mesos que funciona, però fins ara els més de 750 socis que l’han fet possible no ho havien pogut celebrar per culpa de les restriccions per la pandèmia. Ahir a la tarda, finalment, ho van poder fer amb una festa a la plaça del Mercat, que va constar d’un taller amb el ritme de les pilotes de bàsquet picant a terra de protagonista (Bots pel canvi); tastets de vins, cerveses, formatges, embotits, pa i coques i, per acabar, concert amb Vardo Wagon. Responsables del súper cooperatiu explicaven ahir que la implicació del client-soci és tan gran que hi ha qui, si veu uns pots mal arrenglerats als prestatges, els arregla. Al Supercoop hi poden comprar els socis, que s’han de comprometre a aportar tres hores al mes de feina a la cooperativa.