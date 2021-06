En un any, el manresà Norman López (1996) s’ha convertit en l’streamer de videojocs en català més vist a Twitch, la plataforma propietat d’Amazon des d’on comparteix les seves partides en directe. El segueixen 4.900 persones i hi sol emetre unes 15 hores setmanals, sobretot de partides de Fórmula 1, però també fa entrevistes a esportistes coneguts. El seu rècord, fins ara, són 8 hores d’emissió ininterrompudes.

Quan va descobrir Twitch i quan Twitch el va descobrir a vostè?

El març de l’any passat, en plena pandèmia, al frankfurt Cal Xavi van organitzar tornejos de Fortnite i jo em vaig oferir per retransmetre les partides en directe per Twitch i comentar-les. Van ser un èxit, amb nou edicions que van reunir 200 participants, i gairebé 300 persones més en van quedar fora cada vegada. Fortnite és un dels eSports més reconeguts.

Com es narra una partida de videojoc?

Igual que un partit de bàsquet. Cal tenir coneixements de com funciona el joc i la narrativa. Als tornejos de Cal Xavi, per exemple, narrava què feien els jugadors, com es movien...

Per a aquells que no l’hagin vist mai, expliqui ben bé què fa.

Jugo en directe als jocs que m’agraden. Vaig abandonar Fortnite i ara jugo sobretot a F1 2020, Fall Guys, MotoGP i Resident Evil. Faig partides amb els meus seguidors, 20 persones a la vegada, i jo competeixo amb ells.

Per què hi ha gent que s’estima més veure’l a jugar que mirar un gran premi a la televisió?

Les curses de videojoc són molt imprevisibles. I si t’agrada la Fórmula 1, només tens una cursa real cada 15 dies. Nosaltres en fem unes 20 en un cap de setmana. A més, el fet de poder competir amb un streamer agrada.

El seu rècord són vuit hores en directe. Com s’aguanta tant de temps davant la càmera?

Fer un directe de tantes hores és físicament i mentalment complicat. Vaig jugar a quatre jocs diferents, vaig tenir convidats, vaig competir amb seguidors, i fins i tot vaig sopar en directe. En tinc a punt un de 12 hores per quan arribi als 5.000 seguidors!

Ibai Llanos és un referent per a vostè?

Sí. M’agrada fixar-me en el que fa. Ha revolucionat el món de la comunicació en general.

No li preguntaré quants diners guanya amb això, però sí que m’agradaria que expliqués com se n’hi poden fer.

De dues maneres. La primera, es cobra pels anuncis que surten abans de cada vídeo. I l’altra, per subscripcions i donacions. Twitch és gratuït, però un usuari es pot subscriure al meu canal per 5 euros i tenir privilegis, com unes emoticones que he fet jo, poder conversar amb mi i altres seguidors meus, i participar en sortejos que faig. Ara, ser a Twitch no em salva de treballar en altres coses.

Alguna marca l’ha contactat?

M’han proposat ser ambaixador de la Lliga Catalana d’eSports, que promou la Generalitat i la Unió de Federacions Esportives de Catalunya (UFEC). Cada federació apadrinarà un videojoc i crearà una lliga virtual. Ja hi ha les d’escacs, golf, beisbol, tennis i automobilisme. N’hi haurà més.

Que els youtubers més coneguts estiguin aterrant a Twitch és que YouTube s’està morint?

Twitch t’ofereix un contacte més directe amb l’espectador, millor monetització i fidelització. YouTube s’haurà de posar les piles, però no morirà. Jo el faig servir d’hemeroteca per guardar-hi partides senceres.

Sap d’on són els seus seguidors?

Sobretot són de Catalunya, València i Balears, però també n’hi ha de Madrid, Saragossa, Zamora i Sevilla, que em miren tot i tenir un canal etiquetat en català.

La tiktoker Nadine Romero diu que rep insults per parlar en català. A Twitch també passa?

A Twitch la gent és més respectuosa i s’adapta al contingut del canal. També soc a TikTok i allà, cada dia, rebo insults i menyspreu per parlar en català. Hi ha odi sobretot per la llengua, no pel contingut; encara hi ha molta feina per fer.