La carretera de Vic de Manresa va ser escenari a principi de juny la gravació d'un videoclip multitudinari (hi van participar unes 600 persones) creat amb la voluntat de donar les gràcies a les persones que van ser a la primera línia de la lluita contra la covid quan va esclatar la pandèmia. També per reconèixer la responsabilitat dels ciutadans que van col·laborar a aturar l'expansió del virus. El vídeo ja és una realitat i ha estat presentat a la sala d’actes del Col·legi de Metges de Barcelona.

L’acte, convocat pel Programa #Invulnerables, la Fundació La Caixa, la Fundació del Convent de Santa Clara i Caixabank ha volgut posar de relleu que "podem veure el final del túnel d’aquesta pandèmia gràcies al compromís de professionals i voluntaris que al llarg dels mesos ho han donat tot: Personal sanitari, d’emergència, de seguretat, voluntaris, etc", diuen els promotors del videoclip.

Durant l’acte, presentat per Gabriel Prat, president de la Fundació del Convent de Santa Clara, han intervingut Sor Lucía Caram, directora de la Fundació del Convent de Santa Clara, Mireia Gorchs Responsable d’acció social territorial Catalunya de Caixabank i Marc Simón, Subdirector General de la Fundació La Caixa,

El primer a parlar ha sigut Gabriel Prat, que ha explicat que a la Fundació del Convent de Santa Clara, la pandèmia no només ens ha fet sentir una crisi sanitària molt important sinó també una crisi social molt greu que es va agreujar d’un dia per l’altre al començar l'estat d'alarma i que malauradament encara segueix. L’esforç de totes i tots vosaltres també ens ha permès ajudar a la gran majoria d’afectats que s’han acostat a la Fundació. “Avançant junts” ens ha demostrat que “treballar junts amb un mateix objectius no només suma com diem moltes vegades sinó que multiplica el resultat de la feina de tots plegats”.

S’ha mostrat optimista, convençut que ens en sortirem d’aquesta crisi amb una societat mes generosa i per tant una societat mes solidària. Una societat on el benefici comú sigui una prioritat no nomes el benefici particular. En definitiva una societat millor.

Sor Lucía ha explicat que des de la Fundació, a través de l’activació de pisos per acollir a sanitaris durant el confinament i des de la Plataforma dels aliments, repartint menjar a les famílies que van quedar en situació d’exclusió social o a les que a causa de la Covid no podien sortir de casa, es van mobilitzar centenars de voluntaris, que amb una actitud positiva i amb ganes de lluitar colze a colze per superar el drama que es vivia. Ha agraït a les diverses entitats de l’administració pública que van facilitar la realització de PCR entre els usuaris dels seus recursos, així com ara la vacunació. Complicitats que ens ajuden a aportar cadascú el que sap i té per tal de garantir el benestar de tots.

Mireia Gorchs, responsable d’acció social territorial de Caixabank, ha explicat l’interès de tots els voluntaris des del primer moment en formar part de l’acció. Persones d’arreu de Catalunya es van mobilitzar per participar amb il·lusió a aquest acte festiu que es va viure el diumenge dia 6 a Manresa. Des del voluntariat de CaixaBank nascut de la ma de companys i companyes d’ajudar a les persones que tenen al seu entorn, es va viure amb satisfacció la gravació del vídeo musical per a poder posar el seu granet de sorra aquest agraïment als que han estat ajudant davant de la pandèmia, i és que com remarcava en el seu discurs la Mireia Gorchs, cada petit gest conta i junts podem intentar fer la nostre societat un lloc mes bo i solidari.

A continuació s’ha retransmès un vídeo del Padre Ángel, qui s’unia aquest agraïment a totes les persones que han ajudat a ajudar durant la pandèmia, donant en especial les gràcies a tot l’esforç de tots aquells qui han ajudat a salvar vides. En el seu discurs ha mencionat les paraules del Papa Francisco qui ens ajuda a donar un cop de mà a tothom, però especialment a aquells mes vulnerables.

Marc Simón, subdirector General de la Fundació la Caixa, ha remarcat en la seva intervenció el lema de la iniciativa #AvancemJunts, exposant que tots volem una societat que millori, que tiri endavant, i això només és possible de la mà que tots i totes hi siguem representats.

Ha posat en valor el que moltes persones han fet durant la pandèmia, el valor de tots aquells qui durant aquesta època tant complicada han anat molt més enllà del que els hi tocava fer, dedicant hores, esforços i recursos extres. La millor noticia és estar disposats a treballar per canviar aquesta crisis. Ha remarcat també com els col·lectius mes vulnerables son els que menys van dubtar anar a ajudar en determinats sectors mes delicats

A conclòs la seva intervenció amb l’agraïment als professionals i voluntaris mes lligats en aquestes situacions ja que és el que ens fa mes forts, mes orgullosos i mes optimistes de cara el futur.

Al ritme de Carles Serra Vila

Finalment s'ha presentat el vídeo enregistrat a Manresa amb més de 600 persones en el que al ritme d’una cançó del compositor manresà Carles Serra Vila i una coreografia preparada per l’ocasió, els participants, en mig d’una carretera principal d’accés a la Ciutat de Manresa, van ballar i van fer festa cridant a la coresponsabilitat, a no tenir por i a volar, sabent que no es el final, però que arribarem, si #AvancemJunts.

La producció va anar a càrrec de Themoff sota la direcció de Elias Lalaux i Anaïs Roman

Anaïs Ramon de la productora Themoff, per tercer any consecutiu a col·laborat en la campanya d’invulnerables amb Sor Lucia. En el vídeo que han realitzat capten l’energia des de l’aire, la solidaritat i la col·laboració de tot un poble unit, de Manresa. Ha volgut donar les gracies públicament als cossos de seguretat i serveis d’emergència, per les facilitats i bon ambient en l’acció i també ha agraït a Sor Lucia la seva energia il·limitada que té i transmet a tothom.

Ha reconegut que des de la productora en un primer moment no les tenien totes de poder mobilitzar a tantes persones, però que la participació va ser espectacular, queda demostrat que la solidaritat i l’acció conjunta mou muntanyes.

La seva intervenció ha finalitzat amb el comentari de que tot i que al vídeo no es poden veure els somriures, pot ben assegurar que aquell dia tothom s’ho va passar molt bé i darrera cadascuna de les mascaretes hi havia un somriure immens.

Al torn de preguntes van intervenir mitjans de comunicació, on s’hi van sumar les intervencions de Cristina Manresa, Comissaria de la Catalunya Central dels Mossos i Pep Fuster d’IPA Bages, que emocionats explicaven la importància que és per als seus col·lectius que es compti amb ells en actes com aquests, donant-los la possibilitat de reconeixement i visibilització, poder formar part d’aquest homenatge.

Joan Nadal, President de la Fundació Martí Bonet va remarcar la feina ben feta del Programa Invulnerables, destacant que la gran tasca del programa és gracies a les persones que hi ha a darrera empenyent i treballant. Desitjant seguir col·laborar conjuntament.

Per últim ha intervingut en l’acte de presentació la religiosa Viqui Molins, qui coneix de primera mà que per arribar a aconseguir objectius com els de Sor Lucia Caram, darrera totes les coses que no es veuen hi ha moltes lluites ocultes, i agraeix profundament que Sor Lucia treballi dia a dia amb les tasques d’ajudar a la gent mes vulnerable.

L’acte ha acabat amb un agraïment a Jaume Padrós i al Col·legi de Metges de Barcelona, on s’ha celebrat la presentació del vídeo musical d’agraïment a les persones que han estat a primera línia durant la pandèmia.

Amb la difusió del vídeo es vol viralitzar el missatge d’agraïment, però també recordar que hem de ser corresponsables.

Els organitzadors proposen que aquest dies siguin dies per compartir experiències viscudes al llarg d’aquesta experiència inesperada de pandèmia, perquè aprenguem que no estem sols i que ens necessitem, i que només avançarem si #AvancemJunts