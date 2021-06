Al Ple de l’Ajuntament de Manresa de dijous passat, la proposició presentada per Fem Manresa en rebuig a la pujada del preu de l’electricitat no es va aprovar, ja que la resta de grups municipals hi van votar en contra. Des de la formació no entenen aquest rebuig frontal a la proposta feta.

La proposició, que des de Fem Manresa consideren que era “bastant assumible”, acordava que “no es pot situar el pes de la transició energètica exclusivament sobre la responsabilitat de la ciutadania i assenyalen la necessitat de comptar amb un pla ‘Manresa verda’” -de la mateixa manera que es compta amb un pla de mobilitat o amb un pla d’habitatge- que permeti, entre moltes altres coses, definir un model energètic més just, més social i ecològicament responsable, participat i controlat per la ciutadania.

En un comunicat, Fem explica que el regidor de Ciutat Verda, Pol Huguet, va argumentar el vot contrari de l’equip de govern reconeixent que “ens preocupa evidentment i volem que es reverteixin els preus de la tarifa elèctrica” i que l’acord principal “el de més transcendència a la ciutat també parla de transició energètica, que sona bé”, però que, més enllà dels plens, agrairien reunir-se amb les regidores de Fem Manresa per parlar del que s’està planificant i de les actuacions que s’estan fent. Huguet també va afirmar que així “seria més fàcil posar-nos d’acord” i que “el debat l’hem de tenir amb calma amb tots els coneixements i, per tant, mentrestant, votarem que no”.

Per part de Ciudadanos es va argumentar que, tot i que podien votar a favor d’alguns punts, n’hi havia d’altres amb els que no estaven d’acord i, per tant, hi votaven en contra. El PSC no es va pronunciar, però també hi va votar en contra.

Jordi Trapé, regidor de Fem Manresa, va respondre que “esperàvem una altra cosa, almenys una mica més de rebuig a la pujada del preu de l’electricitat”. I, en relació a l’equip de govern, va agrair que, com a mínim, en aquesta ocasió “no es faci una esmena a la totalitat quan no voleu votar a favor, com en altres ocasions, i que voteu en contra”. També va respondre al regidor Huguet que estan disposats a reunir-se per parlar-ne.

Esmena a la totalitat

Per altra banda, des de Fem Manresa també es van mostrar molt crítics amb l’equip de govern per l’esmena de substitució a la totalitat que van fer a la moció presentada d’urgència contra la sentència condemnatòria a Marcel Vivet, coneguda el dia anterior al Ple. Des de la formació anticapitalista critiquen, com ja han fet altres vegades, que el govern presenti esmenes a la totalitat de les mocions presentades, ja que desvirtuen per complet el sentit original de les mateixes.

En aquesta ocasió, des de Fem Manresa es va demanar, servint-se de l’article 53 (apartat e) del Reglament Orgànic Municipal, que l’esmena de l’equip de govern no s’admetés a tràmit, ja que no estava degudament fonamentada: “no especifica les modificacions, ni dels acords ni dels atesos; no s’entén: aquesta esmena és un nyap”. Des de Fem Manresa, consideren que aquesta modificació és una falta de respecte, tant per les formes, com perquè pretén defugir responsabilitats.

Joan Calmet, per part del govern, va dir que si era un nyap “era conseqüència d’un altre nyap”, per presentar-la a darrera hora i no intentar esmenar-la conjuntament abans. Es va optar per la declaració institucional que s’havia fet al Parlament el dia anterior. L’esmena va rebre els vots a favor del govern, els vots contraris de PSC i Cs, i Fem Manresa no va votar-la -a efectes pràctics, es considera com una abstenció-.

A la mateixa intervenció, Jordi Trapé va aprofitar per criticar “la repressió injustificada envers la militància política que també passa a Manresa”, ja que aquell mateix dia una companya d’Arran havia estat citada a declarar al Jutjat número 1 de Manresa, acusada d’una denúncia presentada per Eysa, “la mateixa empresa que va voler estafar a l’Ajuntament amb un ERTO il·legal”. Segons la formació, l’acusació s’ha fet “sense cap mena de prova, ni testimonis, ni imatges: un únic informe dels Mossos d’Esquadra que es basa en una roda de premsa del 2019”. Per aquest motiu, les 3 regidores de Fem Manresa portaven samarretes d’Arran.

Pel que fa a la proposició per a la reparació i restitució de la memòria de les acusades de bruixeria, aquesta sí que va prosperar amb el suport de tots els grups. De fet, des de l’equip de govern es va exposar que Fem Manresa “se’ls havia avançat amb la proposta” i que ja estava previst tirar-la endavant.