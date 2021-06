Continua el descens de l'afectació de l'epidèmia als centres assistencials de Manresa. Hores d'ara no hi ha queda cap malalt amb covid-19 a la Unitat de Cures Intensives de l'hospital Sant Joan de Déu. Al conjunt de la Fundació Althaia hi ha cinc ingressats.

L'Hospital de Sant Andreu continua igual que les dues darreres setmanes sense cap ingressat per covid-19.

Així que Manresa ha passat dels 87 ingressats a causa de l'epidèmia que hi havia l'11 de maig a 5. La setmana passada n'hi havia 11.

En sis setmanes s'ha passat d'un nombre significatiu de persones hospitalitzades a la xifra més baixa des del 4 d'agost de l'any passat.

La darrera setmana tampoc hi ha hagut víctimes mortals, la darrera va ser comptabilitzada al recompte del 2 de juny i les tres setmanes següents la xifra no s'ha mogut de 437, de les quals 312 a Althaia i 125 a Sant Andreu.

Es tracta del període més llarg sense morts als centres assistencials de la ciutat a causa de l'epidèmia des del que hi va haver del 9 de juny al 14 de juliol, fa un any.

Pel que fa a les altes, el total acumulat ha passat la darrera setmana de 2.707 a 2.715, vuit més, totes elles donades per la Fundació Althaia.