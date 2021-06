Les Festes de Sant Ignasi d'enguany tindran lloc del 14 al 31 de juliol, data aquesta darrera en què se celebra la festa de Sant Ignasi de Loiola. La celebració tindrà lloc essencialment al Centre Històric de Manresa, però enguany també s'hi sumaran activitats a diversos punts de la darrera etapa del Camí Ignasià.

El programa, ha informat l'Ajuntament, es donarà es conèixer properament i es presentarà de forma completa el dia 8 de juliol. El cartell de l'edició d'enguany, per segon any consecutiu, ha estat il·lustrat per l’artista Galdric Sala, acuditaire de Regió7, amb la seva particular versió còmica del sant.

Les Festes de Sant Ignasi són la celebració que ha mantingut viva la tradició al voltant de la figura del sant al Centre Històric de Manresa. Tradicionalment, els comerciants de Sobrerroca, Plaça Major i voltants han estat els encarregats del programa d'activitats, als quals els darrers anys s'hi ha sumat l'empenta de Manresa 2022 i de les activitats de turisme, promogudes per Manresa Turisme, la Seu, la Cova o l'Oller del Mas, entre d'altres.