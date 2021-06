Camí Ignasià, un territori ple d’oportunitats. Amb aquesta afirmació, que també va servir com a enunciat d’una taula rodona, va finalitzar, ahir al vespre, la 4a edició de les Jornades Gastronòmiques del Camí Ignasià. Hi van intervenir Toni Massanés (Fundació Alícia), Eva Tarragona (Montanyanes), Maria Costa (L’Escairador) i Eva Farré (DO Pla de Bages). Tots quatre van coincidir en el potencial que pot tenir un projecte, per molt petit i local que sigui, si al seu darrere hi ha una idea clara, i si se sustenta en un territori i en una gent que hi cregui. Va conduir l’acte Pep Palau, gastrònom i director de les jornades.

Enguany, les jornades, una iniciativa de l’Ajuntament i la Fundació Turisme i Fires de Manresa dins les accions de la Manresa 2022, no han obert el focus més enllà del Bages per prudència a causa de la pandèmia. Dissabte hi va haver mercat de productors de la comarca, tastos, demostracions de cuina i una xerrada de la cuinera Carme Ruscalleda, per on van passar 504 persones i, ahir, una xerrada de Josep Roca, d’El Celler de Can Roca; una trobada entre productors, cellers i restauradors, i la taula rodona. Hi van passar una vuitantena de persones.

Toni Massanés, director general de la Fundació Alícia, a Sant Benet de Bages, va demanar «estimar-nos una mica més» o, el que és el mateix, creure més en les possibilitats del territori. Al seu costat hi havia tres exemples de projectes d’èxit que treballen amb aquesta filosofia: la DO Pla de Bages, de la qual va parlar Eva Farré; Montanyanes, al Pallars, que fa estratègies creatives per a la dinamització local, un projecte que va explicar amb molta passió una de les seves fundadores; i L’Escairador, al Berguedà, que es basa en la recuperació del blat de moro escairat amb una producció totalment artesana.

A la tarda, amb un títol força enigmàtic (La fil·loxera de l’ésser humà. Supervivència i felicitat), Josep Roca va explicar, entre d’altres, el menú que van crear el 2019 per a la Conferència de les Nacions Unides sobre el Canvi Climàtic, a Madrid, on un got amb una aigua que es tornava tèrbola va servir per parlar del problema de l’aigua al món; un mar i muntanya vegetal, de l’escalfament del planeta; i un plat a base de remolatxa i pebrots vermells, per denunciar l’excessiu consum de carn.