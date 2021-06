Manresa celebra aquest dimecres la vigília de Sant Joan amb revetlla infantil, l’arribada de la Flama del Canigó i revetlla popular amb foguera a la plaça Gispert.

El pati de l’Anònima acollirà a les 7 de la tarda la 23a revetlla infantil sense l’encesa de la foguera però amb l’espectacle «La bona vida», de la companyia 2princeses barbudes. La revetlla infantil està organitzada per l’Ajuntament de Manresa i Imagina’t. Cal reservar prèviament seients a través del portal ajmanresa.fila12.cat i ser-hi trenta minuts abans de l’activitat.

Reivindicació i tradició

La Flama del Canigó arribarà a les 7 de la tarda a la plaça Major, en un acte de petit format, a causa de la crisi sanitària, coordinat per Òmnium Bages-Moianès.

La tradició vinculada al solstici d’estiu esdevindrà una reivindicació dels Països Catalans i també continuarà sent un record per a les persones que han estat represaliades per reivindicar la defensa dels drets fonamentals.

La Flama, procedent del cim del Canigó, serà rebuda a les 5 de la tarda, a la Muralla (davant del teatre Conservatori) per dur-la a l’Espai Òmnium, on serà custodiada fins al moment de l’encesa del peveter a la plaça Major, a les 7 de la tarda.

El filòleg Jordi Badia i Pujol farà la lectura del missatge d’enguany, de l’activista nord-catalana Daniela Grau, que reivindica “el que som i el que volem, els Països Catalans, una nació en marxa amb diferents ritmes i un mateix objectiu. Els drets i les llibertats de les nacions lliures i independents».

Tot seguit, la coral Refilets interpretarà Muntanyes del Canigó i altres cançons populars i l’acte es clourà amb danses dels Països Catalans i música en directe.

Torna el foc

Després que l’any passat és prohibís fer fogueres de Sant Joan, a Manresa enguany només s’ha entrat una instància a l’Ajuntament per sol·licitar permís. Serà a la Gispert, que celebrarà l’onzena revetlla popular a la plaça.

La festa començarà a les 7 de la tarda amb pastes i te de la Teteria Flor i música ambient.

A les 9 del vespre tindrà lloc un sopar popular per 8 euros amb la compra de tiquet anticipadament al bar L’Alzina.

A les 10 de la nit es farà l’encesa de la foguera i, tot seguit, concert amb Jacob Comellas, cançons introspectives i reivindicatives. A la mitjanit música amb punxadiscos.

La festa és possible gràcies a la col·laboració dels comerços L’Alzina, Teteria Flor, Forn de pa de la Ramona i en Damià, l’Associació d’Amics i Comerciants de la plaça Gispert i col·lectius de l’esquerra independentista de Manresa.

