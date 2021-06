L’inventari de béns de l’Ajuntament de Manresa era de 174 milions d’euros el 31 de desembre del 2020, 4 milions menys que l’any anterior. La xifra actualitzada registra una baixada de 9 milions per l’adscripció dels teatres Kursaal i Conservatori a l’empresa municipal Manresana d’Equipaments Escènics, però també augmenta per altres operacions patrimonials.

Aquestes altres operacions, segons va explicar el regidor d’Hisenda, Valentí Junyent, durant el darrer ple són la compra d’una parcel·la de Projectes Territorials del Bages (PTB), terrenys per a l’avinguda dels Països Catalans, finques de Galceran Andreu que encara no s’han traslladat al govern de la Generalitat, les accions venudes d’Aigües de Manresa en el procés per passar d’empresa municipal a plurimunicipal i finques aportades a la permuta de l’operació de l’Anònima.