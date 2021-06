Manresa commemorarà a partir d'aquest dissabte el Dia Internacional de l’Orgull LGTBI+, que se celebra cada 28 de juny. Dissabte, a les 7 de la tarda, hi ha convocada una manifestació a la plaça de Sant Domènec convocada per L’Aldarull, Esgarriades, La Cugula, Voliaina i Triangle. Tot seguit, hi haurà gresca a la fresca, sopar i festa a l’Ateneu la Sèquia (c. Amigant).

Dilluns, a 2/4 10del matí, en compliment de l’acord de ple de 16 de juny de 2009, amb la presència de l’alcalde de Manresa, Marc Aloy Guàrdia, de la regidora de Feminismes i LGTBI, Cristina Cruz Mas, i de representants de tots els grups municipals, es penjarà la bandera irisada al balcó de la casa consistorial.

Les actuacions artístiques tindran lloc el divendres 2 de juliol, emmarcades dins l’Espai Iris. Es faran a l’Oficina Jove del Bages-Espai Jove Joan Amades (c. St. Blai, 14) a partir de les 6 de la tarda. Sota el lema Orgull de ser com som, s’ha programat l’espectacle Espolsant la pols, a càrrec d’Eloi Martín Casanovas —un monòleg teatralitzat en primera persona que té l’objectiu d’explicar, compartir i mostrar reflexions i la complexa indagació de la identitat quan es tracta d’un trànsit de gènere— i el recital de poesia I am not wrong (Hablo por mi diferencia), de Txus Garcia Pascual i Sònia Moll Gamboa.

Les inscripcions ja estan obertes a través dels correus electrònics bages@oficinajove.cat, sai@ajmanr esa.cat i sai@ccbages.cat i del WhatsApp 676 664 142.

Les actuacions pretenen visibilitzar la diversitat sexual i de gènere al nostre territori i, alhora, donar compliment al Pla Comarcal per garantir els drets de les persones lesbianes, gais, trans, bisexuals i intersexuals (2018-2021), que conté els objectius específics de donar a conèixer aquestes diades i sensibilitzar al conjunt de la ciutadania sobre la igualtat entre persones i drets a nivell social.

L’Espai Iris està impulsat des dels Serveis d’Atenció Integral (SAI) del Consell Comarcal del Bages i de l’Ajuntament de Manresa i per l’Oficina Jove del Bages per donar resposta a la necessitat expressada per part de joves de la comarca que s’identifiquen amb una identitat de gènere o orientació sexual no normativa.

Amb motiu del dia de l’Orgull LGTBI+ també s’han realitzat accions com la repintada del pas de vianants al carrer Arquitecte Oms i del banc ubicat a la plaça Icària amb la bandera irisada, i del banc amb la bandera trans ubicat al Passeig Pere III.

També s’ha continuat amb la tasca de sensibilització a través dels tallers i formacions sobre diversitat, afectiva, sexual i de gènere, que s’ha ofert a diferents col·lectius de Manresa, com ara el personal municipal o el professorat dels centres educatius de la ciutat.

Tal com ja vam informar el passat 17 de juny, el Departament de Salut posarà en marxa aquest dilluns, coincidint amb el Dia Internacional de l’Orgull LGTBI+, la nova Unitat de Trànsit de la Catalunya Central, que s’ubicarà al CAP Bages i que té la previsió d’atendre unes 40 persones en el seu primer any de funcionament.