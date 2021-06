Uns 750 infants i joves s'han inscrit als casals d'estiu organitzats pel CAE-Fundació La Xarranca. Els casals combinaran jocs d'aigua i activitats físiques i artístiques. Començaran l'última setmana de juny i duraran fins al 30 de juliol. Els infants faran de ninges i hauran de complir missions, mentre que els joves que assisteixin a Òrbita Jove (Manresa) i a Pack Jove (Vacarisses) practicaran esports d'aventura.

En el cas dels infants, enguany s'han apuntat als casals uns 400 infants, que es reparteixen entres els casals de l'escola La Sèquia, Pare Algué i Renaixença de Manresa; El Bitxac de Santpedor, Castellbell i el Vilar i el de Monistrol de Montserrat. Els nens i nenes s'hauran de preparar per passar proves i resoldre missions ninges, reptes, viatges, cerques i aventures. No ho faran sols. Tindran la gran sort que el ninja Jinchi Kawakami els guiarà en el seu aprenentatge amb jocs d'enginy, activitats mogudes, gimcanes, tallers, sortides a l'entorn i jocs d'aigua o piscina.

Les activitats són una molt bona oportunitat per promoure valors com la convivència, l'amistat, el treball en equip, la cooperació, la sostenibilitat, la creativitat, la imaginació i el respecte per l'entorn. Seguint aquest enllaç podreu trobar més informació dels casals d'estiu.

Per als joves hi ha un casal d'estiu per a la seva edat, motivacions i necessitats, amb Òrbita Jove (Manresa) i Pack Jove (Vacarisses), amb la iniciativa de l'Ajuntament de Manresa i el de Vacarisses, respectivament. Uns 320 joves faran jocs d'aigua, triatló d'esports, jocs d'orientació, tallers, creació d’un bloc, escalada, caminades, propostes d’activitats pels joves, hort urbà, visita a artistes, vòlei, bivac, scape room i moltes activitats més! Seguint aquest enllaç en podeu trobar més informació.

Totes les activitats han estat pensades seguint les normes de seguretat que marca el PROCICAT pel que fa a les mesures vigents per la covid en el lleure.