El Departament d’Educació ha retallat una línia a primer del batxillerat nocturn de l’institut Lluís de Peguera de cara al curs vinent, decisió que ha indignat al centre, que ho va descobrir en el moment de començar a fer les preinscripcions i trobar-se que, enlloc de 70 places per cursar el primer de batxillerat, constava que només en podia oferir 35, ha explicat la directora del centre, Assumpta Pla.

El 2008, aleshores amb Anna Rotllan com a cap d’estudis de nocturn -actualment ho és David Sánchez-, l’institut degà de Manresa ja es va revoltar davant l’amenaça de perdre aquest estudis. Finalment, el Departament es va fer enrere. Ara, diu Pla, tot i que no hi hagi cap prova, el fet que els vulguin retallar una línia a primer els fa sospitar que sigui el primer pas per fer desaparèixer el nocturn. De fet, l’any passat, apunta, ja es van iniciar gestions per eliminar un grup de segon de batxillerat d’aquest règim d’estudis. Finalment, degut a l’alta matriculació, es va permetre continuar amb els mateixos grups que hi havia: dos per a primer i dos per a segon.

Recollida de signatures

Per forçar el Departament a repensar-se la nova retallada, en aquest cas d’un grup de primer, el Peguera va posar en marxa abans d’ahir al vespre una campanya de recollida de signatures a la plataforma de peticions Change.org. Ahir, a l’hora de tancar l’edició, n’havia recollit més de 300.

Pla explica que el Departament ha justificat la decisió perquè hi ha poca matriculació -aquest curs hi havia una mitjana de 20/25 alumnes per grup- i l’assistència a classe és baixa. En aquest sentit, recorda que és la mateixa que als centres on es fa formació per a adults o als cicles formatius que es fan a la tarda. Si desapareix el nocturn, assegura, hi ha perfils d’alumnat que quedaran al marge del sistema educatiu. «Nois i noies que dediquen moltes hores a fer esport, alumnat amb trastorns psicològics que potser ha d’estar internat unes setmanes durant el curs, estrangers que van més lents i que no han pogut entrar a altres estudis. Tots ells són persones que s’apunten al nocturn i que potser no el fan en dos anys però sí en tres o quatre i després fan un cicle formatiu de grau superior. Són perfils que fracassarien al diürn perquè a la nit hi ha un seguiment més personalitzat».

Juntament amb Manresa, comenta que també havien tret una línia a l’institut de Martorell però que ahir a la tarda els l’havien tornat. En el cas del Peguera, el Departament els ha comunicat que, de moment, el mes vinent s’apuntin al nocturn els alumnes nous i que, de cara al setembre, quan se sàpiga els repetidors que hi ha, en poden tornar a parlar.