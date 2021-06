Amb l’explicació de l’origen de la Flama del Canigó, que enguany fa 55 anys que arriba al Principat per Sant Joan, va començar, ahir al vespre, la vigília organitzada per Òmnium Bages-Moianès a la plaça Major, on van assistir un centenar de persones. En el decurs de l’acte es van dedicar sengles aplaudiments als presos polítics, alliberats ahir, i al desaparegut Joan Badia, que va presidir l’entitat entre el 1993 i el 1998.

La vetllada, conduïda per la periodista Aina Font, va començar amb l’arribada entre aplaudiments per un lateral de la plaça de membres d’Òmnium portant la Flama del Canigó en un fanal. Entre ells, la presidenta de l’entitat, Anna Vilajosana, que s’estrenava en la celebració i que ajudar a encendre el peveter, que va cremar fins que va finalitzar l’acte.

La Coral Refilets va interpretar El cant dels ocells amb la lletra que es va fer en el seu dia per denunciar la situació dels presos polítics. Seguidament, el filòleg Jordi Badia va fer la lectura del manifest que es va llegir arreu on va arribar la flama, enguany signat per la militant i política nord-catalana Daniela Grau, on, entre d’altres, reivindica que «som els Països Catalans, una nació en marxa amb diferents ritmes i un mateix objectiu». En acabat, la Coral Refilets va interpretar Muntanyes del Canigó, Sota de l’om i Els Segadors. Van cloure l’acte danses tradicionals amb l’acompanyament dels músics Lluís Atcher, Ramon Navarro i Estíbaliz Bonastre.