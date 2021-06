Un lladre va ser enxampat in fraganti per la Policia Local dimarts a la tarda a la deixalleria de Manresa, a Bufalvent. Segons ha explicat la Policia Local, van rebre l’avís d’una empresa del polígon que havia vist unes persones que treien electrodomèstics de la deixalleria. Quan la patrulla va arribar-hi, a dins hi havia un home i van trobar diversos electrodomèstics i bombones de butà i propà buides que havien estat extrets del recinte i estaven preparant per posar dins del seu vehicle.

Els agents van detenir l’home, veí de l’Anoia de 50 anys i amb antecedents per delictes contra el patrimoni, a qui s’investiga per un presumpte delicte de robatori amb força.