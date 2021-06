El Gris, emblemàtic bar de copes de les dècades dels 80 i 90 al Barri Antic de Manresa, reobrirà les portes a l’octubre amb l’objectiu de recuperar l’esperit de l’establiment de 20 anys. Nico Gutiérrez i el seu fill, que es diu igual, estaran al capdavant del negoci després d’una llarga trajectòria en el sector de l’oci nocturn a la capital del Bages, i és que actualment són els responsables de Casablanca i porten el restaurant i local de copes Club Soda, ubicat al Club Tennis. També dirigeixen negocis d’organització d’esdeveniments.

Properament començaran les obres d’adequació i un cop obert tenen previst programar-hi actuacions en directe. «Si parles de Gris amb manresans de 35 o 40 anys, o més, tothom el coneix, i és que era un lloc on hi passava molta gent», explica l’empresari, que pretén buscar aquest ampli ventall de públic que vol gaudir d’unes copes i de bona música pop i rock.

«No serem nostàlgics, però sí que hi volem portar un ambient que no es pot trobar ara en cap local de la ciutat. Hi ha molta gent que ho troba a faltar i que vol gaudir d’un bar com els que hi havia abans. Un lloc on s’hi pot seure algú amb americana i al costat un altre amb jaqueta de cuir, i parlar tranquil·lament. S’estan recuperant moltes coses, com els discs de vinil», afegeix. El bar va tancar fa 13 anys i posteriorment ha reobert amb altres noms, però puntualment i amb projectes no han reeixit. Les obres d’adequació consistiran a pintar el local, reordenar el mobiliari i canviar el sistema elèctric, però conservarà la fesomia que el caracteritza.

Després d’entrar per la porta, els clients trobaran les escales descendents de sempre, amb un espai central, amb una barra, que dona accés a altres sales. Tot envoltat de les parets i les arcades antigues, que també distingeixen el local. El Gris és ubicat a un carreró del costat del Pou de la Gallina, fa 350 metres quadrats i hi caben 199 persones, tot i que si encara hi ha les restriccions sanitàries quan s’inauguri, n’hi podran donar cabuda a un centenar.

El Gris es va obrir les portes l'any 1978 amb el nom de Cavorca. Després, a mitjans dècada dels 80, hi van fer reformes i es va canviar el nom, anomenant-se tal com molts el coneixen avui dia.

Gutiérrez diu estar «il·lusionat» amb el projecte. L’empresari ha estat al capdavant d’altres locals a Manresa com l’Skelos Bar, el Dolce City i va participar, amb el Grup Ítaca -del que ja no és soci-, amb l’arrencada de Seven Seven i Coco Village.