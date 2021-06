El rector de la UPC, Daniel Crespo, i Josep Alabern, vicepresident de la Fundació Aigües de Manresa-Junta de la Sèquia, van signar la pròrroga del conveni per continuar impulsant el projecte STEAM en Acció a la Catalunya Central.

El projecte fomenta les disciplines STEAM (Science, Technology, Engineering, Art and Mathematics), animant especialment les noies. D’aquesta forma, la UPC-EPSEM i la Fundació Aigües de Manresa-Junta de la Sèquia continuen sumant per despertar vocacions científiques. Montserrat Alsina, impulsora del projecte, va valorar positivament la relació establerta que ha portat a que les exposicions i tallers siguin guiats per estudiants d’enginyeries de la UPC, molt motivats a transmetre la ciència i la tecnologia. Eudald Serra, director del Museu de la Tècnica, va presentar dades sobre la repercussió positiva de les activitats organitzades fins aquell moment en el marc del projecte. Pere Palà, director de l’EPSEM, va afirmar que la Universitat «té un paper important i no és una torre aïllada», i va assenyalar que «fa una colla d’anys que l’Escola mostra al territori la seva capacitat de crear coneixements, formar enginyers i fomentar les vocacions científiques i tecnològiques».

El rector de la UPC, Daniel Crespo, va agrair a la Fundació el seu compromís a través del Museu de la Tècnica, ja que cal que existeixin espais on mostrar la tecnologia, posant èmfasis en què la tecnologia és divertida.