La nova llei d’eutanàsia s’aplicarà a Manresa, com pertoca, a tots els nivells assistencials des de l’atenció primària a l’hospitalària passant per la sociosanitària.

Sobre l’entrada en vigor de la llei de regulació de l’eutanàsia, la Fundació Althaia ha afirmat que actuarà d’acord amb la legalitat i el seu desplegament normatiu, i «seguirà el model del Departament de Salut que inclou, entre altres, la formació dels professionals i el protocol a seguir».

Assegura que l’abordatge de l’eutanàsia «serà multidisciplinari i es farà de manera coordinada entre els diferents nivells assistencials, com són l’atenció primària, l’atenció hospitalària i l’atenció sociosanitària».

Cada un dels casos s’atendrà de manera individual i confidencial, respectant l’autonomia de cada persona en la presa de decisions, acompanyant-la a ella i al seu entorn.

Pel que fa als professionals, comptaran amb el suport del Comitè d’Ètica Assistencial que, com en altres temes, podrà orientar-los davant de qualsevol conflicte o dilema ètic.

La nova llei d’eutanàsia s’aplicarà a Manresa, com pertoca, a tots els nivells assistencials des de l’atenció primària a l’hospitalària passant per la sociosanitària.

Sobre l’entrada en vigor de la llei de regulació de l’eutanàsia, la Fundació Althaia ha afirmat que actuarà d’acord amb la legalitat i el seu desplegament normatiu, i «seguirà el model del Departament de Salut que inclou, entre altres, la formació dels professionals i el protocol a seguir».

Assegura que l’abordatge de l’eutanàsia «serà multidisciplinari i es farà de manera coordinada entre els diferents nivells assistencials, com són l’atenció primària, l’atenció hospitalària i l’atenció sociosanitària».

Cada un dels casos s’atendrà de manera individual i confidencial, respectant l’autonomia de cada persona en la presa de decisions, acompanyant-la a ella i al seu entorn.

Pel que fa als professionals, comptaran amb el suport del Comitè d’Ètica Assistencial que, com en altres temes, podrà orientar-los davant de qualsevol conflicte o dilema ètic.

La nova llei d’eutanàsia s’aplicarà a Manresa, com pertoca, a tots els nivells assistencials des de l’atenció primària a l’hospitalària passant per la sociosanitària.

Sobre l’entrada en vigor de la llei de regulació de l’eutanàsia, la Fundació Althaia ha afirmat que actuarà d’acord amb la legalitat i el seu desplegament normatiu, i «seguirà el model del Departament de Salut que inclou, entre altres, la formació dels professionals i el protocol a seguir».

Assegura que l’abordatge de l’eutanàsia «serà multidisciplinari i es farà de manera coordinada entre els diferents nivells assistencials, com són l’atenció primària, l’atenció hospitalària i l’atenció sociosanitària».

Cada un dels casos s’atendrà de manera individual i confidencial, respectant l’autonomia de cada persona en la presa de decisions, acompanyant-la a ella i al seu entorn.

Pel que fa als professionals, comptaran amb el suport del Comitè d’Ètica Assistencial que, com en altres temes, podrà orientar-los davant de qualsevol conflicte o dilema ètic.

A l’Hospital de Sant Andreu, la seva directora assistencial, Sílvia Graell, ha explicat que s’estan seguint les instruccions del Departament Salut per a la implantació.

Althaia, Sant Andreu i l’ICS han format una comissió de treball per tal de preparar «els nostres mètodes i professionals», ha explicat Graell, que ha afegit que, «de moment, no hem rebut demandes. No tenim metges objectors i l’objectiu és que tots facin la formació».

La directora assistencial de l’Hospital Sant Andreu no tenia constància ahir de professionals que haguessin fet objecció de consciència, i va recordar que aquesta possibilitat es troba regulada. «El que estem fent és preparar-nos per seguir el protocol d’actuació d’una llei universal que afecta a tots els centres i a tots els professionals».

La directora assistencial ha explicat que el Catsalut «ha activat formació que nosaltres comencem la setmana vinent i els nostres professionals la faran».

Assegura que Sant Andreu afronta l’aplicació de la llei «amb tota normalitat i enquadrats en el comitè de bioètica» territorial per fer el procés escrupolosament.

El Departament de Salut de la Generalitat ha assegurat que l’aplicació és general a tot arreu i preveu l’elaboració d’un llistat de professionals que fan objecció de consciència.

Des d’ahir ja es pot iniciar el tràmit per sol·licitar la prestació de l’ajuda per morir.

Salut ha insistit en que el desplegament de la nova llei no afecta només als hospitals sinó al conjunt del sistema assistencial sanitari que inclou l’assistència sociosanitària i la primària.