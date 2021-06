La Plataforma en Defensa de les Pensions Públiques i els Drets de la Gent Gran, juntament amb el Casal de la Gent Gran de la Font dels Capellans i la Federació d’Associacions de Veïns de Manresa, convoquen, dilluns a la tarda, una manifestació per palesar el seu rebuig pel que fa a l’afectació urbanística del jardí de la residència de la Font a causa de les obres de l’avinguda dels Països Catalans.

El punt de trobada serà a les 7 de la tarda a la plaça de la Pau del barri de la Font per anar fins a la porta de la residència, on es llegirà el manifest conjunt d’oposició al projecte que modificarà el jardí de l’equipament.

Les Festes de Sant Ignasi d’enguany tindran lloc del 14 al 31 de juliol, data en què se celebra Sant Ignasi de Loiola. La celebració tindrà lloc essencialment al Centre Històric de Manresa, però enguany també s’hi sumaran activitats en diversos punts de la darrera etapa del Camí Ignasià. La programació encara no s’ha avançat i és previst que es presenti el proper 8 de juliol .

Per segon any consecutiu, el cartell l’il·lustra l’artista Galdric Sala amb la seva particular versió còmica del sant, que protagonitza cada diumenge una tira en aquest diari, del qual Sala en signa l’acudit de cada dia.