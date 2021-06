Aquest dissabte és el primer dia en què l'ús de la mascareta no és obligatori a l'exterior per protegir i protegir-se de la covid-19, sempre que es pugui mantenir la distància de seguretat entre no convivents. Als carrers de Manresa s'han vist ja ciutadans sense mascareta, però també molts que han decidit continuar portant-la. Els ciutadans han mostrat divisió d'opinions sobre la mesura aprovada pel Consell de Ministres aquest dijous. Fins i tot s'han vist persones que anaven juntes, una amb mascareta i una altra sense.

Primer dia sense mascareta a tot Catalunya

Als carrers de Barcelona s’ha pogut veure de tot el primer dia en què la mascareta ha deixat de ser obligatòria a l’exterior. Molts veuen la nova normativa amb “alleujament”, especialment pels 25 graus que marca el termòmetre aquest dissabte al migdia als carrers del barri de Gràcia. La mesura ja es nota a les farmàcies, on “fins ara la gent les comprava a caixes” i ara es limita a comprar-les a unitats. Una cosa similar passa a les botigues on venen mascaretes de tela, on ja “gairebé ningú en compra”. El canvi a la llei ha creat força confusió, especialment entre els turistes, que entraven als establiments i al mercat de la Llibertat sense tapaboques.

Als carrers de Girona, l'opció de poder anar a l'exterior sense mascareta no ha tingut un seguiment massiu. Molts dels que caminaven pel centre de a ciutat han decidit dur-la, encara que no sigui obligatori. Molts dels que han preferit mantenir la mascareta ho fan per "precaució", però també per comoditat i així no haver-se-la de posar i treure constantment. I és que cal recordar que a dins els comerços encara se n'ha de portar. En aquest sentit, des del sector demanen "prudència" i confien que els compradors seguiran "sent conscients" de posar-se la mascareta un cop entrin als establiments.

La fi de l'obligatorietat de portar mascareta als espais exteriors després de gairebé un any s'ha traslladat de manera desigual als carrers de Lleida. I és que bona part de la gent que aquest dissabte al matí ha sortit a l'exterior ho ha fet encara amb la mascareta posada, mentre altres han anat sense, sobretot en aquells espais on es pot respectar la distància interpersonal. A l'Eix Comercial, la majoria de la gent ha optat per posar-se la mascareta ja que, malgrat molts celebren la nova normativa, asseguren que se senten "més segurs", a més de ser un acte de "respecte". Els que han anat a comprar també han dit que és més còmode portar la mascareta posada tota l'estona, per no haver-la de posar i treure cada vegada que entren a una botiga.

A la rambla de Tarragona, la majoria de persones han preferit dur-les per precaució a primera hora d'aquest dissabte al matí. L'estampa s'ha repetit a la plaça Corsini, on molts dels vianants i compradors que entraven al mercat central duien les mascaretes. També hi ha hagut ciutadans que la portaven abaixada, al braç o a la butxaca per posar-se-la per entrar a espais tancats. "No tenim por, però s'ha de tenir precaució", ha afirmat a l'ACN la Modesta, una veïna de la ciutat, que opina que encara és massa d'hora per retirar l'obligació de dur mascaretes. En canvi, en Rubèn agraeix la mesura: "Tenia moltes ganes de treure-me-la, ha estat un any molt dur, per fi viem la llum".