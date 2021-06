El col·lectiu LGBTI de Manresa es va manifestar pels carrers de la ciutat per recordar que cal més atenció sanitària i més sensibilitat en els centres de salut per als seus membres. Prop d’un centenar de manifestants en van prendre part i es van aturar davant el CAP Bages, equipament on demà entrarà en funcionament la unitat de trànsit. «Recordem que aquesta victòria col·lectiva és fruit de més de tres anys de pressió a través de la campanya «Els nostres cossos, la nostra decisió», que s’ha portat a terme amb Acció Lila, encara que ara polítics i institució es vulguin penjar la medalleta», va dir un membre del col·lectiu en la lectura del manifest.

Una part del text reivindicatiu es va llegir davant del centre de salut i la resta, al final del recorregut, a la plaça Major. En la lectura del manifest, el col·lectiu va incidir que «encara no s’ha aconseguit l’objectiu de poder avortar quirúrgicament a Manresa», a més de remarcar les «dificultats per tenir una vida sexual activa i segura» en no poder tenir «un control regular de la salut sexual» si no es desplacen a algun centre més preparat a Barcelona. En aquest sentit van demanar personal mèdic més format.

La protesta va començar a les 7 de la tarda a la plaça de Sant Domènec i va recórrer el Passeig fins arribar al CAP Bages. En aquella hora hi havia molta gent a les terrasses, que estaven pràcticament totes ocupades, que veien com els manifestants, que eren bàsicament joves, cridaven proclames a favor del col·lectiu LGBTI, com «el primer orgull va ser un aldarull».

La marxa era encapçalada per una pancarta on hi havia escrita la frase «Teixim xarxa, plantem cara», i entre el cartells que portaven els manifestants n’hi havia un que feia esment a «l’orgull rural». Precisament, la manifestació d’ahir també va voler recordar les dificultats per reivindicar la identitat, per part del col·lectiu LGBTI, en els pobles petits.

El manifest feia palès que l’entorn rural és el motiu pel qual es va crear la Xarxa Dissident. «La nostra vida està marcada per l’espai petit, la coneixença i la dimensió humana, que en una societat inclusiva serien un entorn ideal per viure en llibertat. Però aquesta societat que promou l’odi contra el col·lectiu LGBTIQ+ ens dificulta sortir de l’armari i viure lliurement», van llegir, tot recordant que membres del col·lectiu marxen a ciutats més grans.

La protesta era convocada per les entitats Aldarull, La Cugula, Esgarriades, El Triangle i Voliaina. Dilluns tindrà lloc el Dia Internacional de l’Orgull LGTBI+ i a l’ajuntament es penjarà la bandera irisada. A part, hi haurà actuacions sobre la identitat de gènere.