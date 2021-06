Alguns passatgers que aquest matí han anat a agafar el bus urbà a la parada del carrer d'Àngel Guimerà han demanat al conductor a on anava un bus nou de trinca que hi havia aparcat a tocar de la parada. Es tractava d'un model elèctric que l'Ajuntament i Bus Manresa, que opera Sagalés, han provat amb els mitjans de comunicació convocats -ha fet una volteta passant per la carretera de Vic, el Passeig de Pere III i el carrer d'Àngel Guimerà de nou- aprofitant l'anunci que l'any vinent la flota del bus urbà de la ciutat incorporarà vuit busos 100% elèctrics per substituir els dièsel. Actualment, la flota la integren 18 autobusos, set dels quals són híbrids. Dels restants, n'hi ha tres que estan a la reserva i vuit més també de gasoil que circulen, que són els que es rellevaran el 2022 amb busos elèctrics.

Tant l'alcalde Marc Aloy com el regidor de Mobilitat, David Aaron López, han insistit en la importància de l'aposta per una mobilitat que lluiti contra l'emergència climàtica. Aloy ha explicat que recentment van ser a TMB, "l'empresa que gestiona tot el transport públic de l'àrea metropolitana, per conèixer diversos models d'autobusos elèctrics". Ha remarcat el valor d'apostar per tot el que faci la ciutat més respectuosa amb el medi ambient, començant per les plaques solars i acabant pel nou model de gestió de residus que s'ha d'aplicar a Manresa, que, com ja va informar Regió7, va tard però que també ha de suposar una empenta important en l'aspecte mediambiental. L'Ajuntament va atribuir l'endarreriment de la seva aplicació a la covid. Justament la pandèmia, ha explicat Aloy, també ha tingut a veure en la decisió de comprar de cop vuit autobusos elèctrics. "La pandèmia no ens va permetre ser tant àgils com hauríem d'haver estat", ha admès. Dins del pla de renovació de la flota, s'havia projectat comprar dos nous vehicles el 2020, un més enguany, dos l'any vinent i tres més el 2023. No s'ha fet. El regidor de Mobilitat ha explicat que la previsió inicial era que els nous autobusos fossin híbrids, però que precisament l'aturada per la pandèmia ha fet avançar molt l'oferta de vehicles elèctrics i s'ha decidit apostar-hi directament. "La indústria ha evolucionat molt i està elaborant uns vehicle elèctrics molt competitius. Durant aquests mesos diversos models de vehicles han fet simulacres a la ciutat en les diferents línies, sobretot en les que poden ser més dificultoses, pels desnivells o per la càrrega d'usuaris, i ens ha permès que constatem que al mercat hi ha diversos models que poden ser competitius per optar a fer aquest procés d'electrificació de la flota".

López, que s'ha estès en els avantatges que suposen aquest tipus de vehicles pel que fa a la contaminació atmosfèrica i acústica, ha explicat la inversió com un reflex de l'aposta pel transport públic de l'Ajuntament de Manresa. Ha reconegut que són vehicles que costen un 50% més que els de gasoil. "Un vehicle estàndard potser costa 250.000 euros i segurament un elèctric en pot costar més de 500.000, però el que és important per a nosaltres és l'amortització que fem anualment per a cadascun d'ells. En aquesta amortització anual s'hi han de comptabilitzar tots els factors que hi juguen a favor. No haurem de comprar gasoil, la càrrega elèctrica és molt més econòmica i molt probablement el dièsel anirà a l'alça".

En concret, ha parlat d'un increment de l'amortització d'uns 20.000 euros i escaig anuals per a cada vehicle, que representa un 5% més del cost del servei del Bus Manresa, que suposa per a la ciutat més de 3 milions d'euros anuals de cost. Uns 160.000 euros més a l'any.

Abans del segon semestre del 2022

La licitació es farà aquesta any. "En el decurs del final d'aquest any i una part del primer semestre del 2022, la fabricació; i els busos els tindrem abans d'acabar el segon semestre de l'any que ve".

Ha deixat clar que no hi ha la intenció d'apujar el bitllet per pagar-ho -"no és necessari", ha afirmat- sinó que el que es vol és recuperar usuaris. "L'objectiu és recuperar el rècord del 2019, de 2.200.000 usuaris. És una xifra molt important per a una ciutat de 80.00 habitants. Estem per sobre de ciutats equivalents".

Han informat que a les cotxeres de Sagalés al polígon dels Dolors caldrà preveure la infraestructura per carregar els vehicles i que no es descarta posar un carregador en una parada estratègica.

"Els nous vehicles volem que tinguin els 1.000 watts, que cobreix sobradament la jornada", amb una mitjana de 250.000 quilòmetres, ha explicat Ramon Sagalés, conseller delegat de Sagalés, per la seva banda. A la roda de premsa també hi ha assistit Francisco Ledesma, director d'explotació de Bus Manresa, i la cap de secció de mobilitat de Manresa, Queralt Torres. També hi ha tret el cap el regidor Felip González (PSC).