Un centenar de persones han assistit a la manifestació convocada per la Plataforma en Defensa de les Pensions Públiques i els Drets de la Gent Gran, el Casal de la Gent Gran de la Font dels Capellans i la Federació d’Associacions de Veïns i Veïnes de Manresa per tornar a denunciar l'afectació urbanística que patirà el geriàtric públic del barri de la Font. En la protesta s'ha denunciat la "intransigència" de l'equip de govern d'ERC i Junts per Manresa en aquesta qüestió i s'ha reclamat la celebració d'un referèndum.

Al manifest que s'ha llegit davant les portes de la residència s'afirma que davant "la intransigència de l’equip de govern municipal per modificar el projecte" els hi demanen que escoltin el rebuig social existent i que "convoquin un referèndum ciutadà".

La consulta popular referendària és un instrument de participació directa tal com queda recollit en el reglament de participació ciutadana de Manresa. Així que emplacen a ERC i JxM "que tant els hi agrada de parlar de participació ciutadana, que siguin conseqüents amb el que prediquen i que escoltin als ciutadans".

Els concentrats van mostrar el rebuig a l’enllaç viari projectat per l’Ajuntament de Manresa i la Generalitat de Catalunya entre l’avinguda dels Països Catalans i el carrer Granollers, que consideren que en cas de realitzar-se malmetrà considerablement el jardí de la residència de la Font dels Capellans. Des del seu punt de vista, aquest nou enllaç viari "no és imprescindible, ja que uns metres més enllà està previst una rotonda que connectarà amb el barri. També hi ha altres alternatives viàries totalment factibles que eviten l’afectació al jardí; opcions que hem proposat a l’Ajuntament i que sistemàticament han estat rebutjades pel govern municipal".

Expliquen que el nou vial-enllaç previst passa molt a prop d’una cantonada de la residència i, per tant, "a més de destrossar una part important del jardí ocasionarà nombroses molèsties ambientals com són el soroll constant i les emissions dels vehicles que circularan al voltant de la residència. La residència es convertirà en una illa envoltada pels quatre costats de vehicles Una illa molt poc agradable per al descans i l’oci dels usuaris del Casal i dels mateixos residents".

Defensen que la configuració del jardí actual és vital per als residents que hi passegen i on s’hi celebren moltes activitats festives i de lleure. "La proposta de l’Ajuntament perjudicarà la qualitat de vida i la salut dels residents. A més a més, és totalment qüestionable l’alternativa municipal d’oferir uns nous espais verds, ja que els seus desnivells els faran poc aprofitables".

A més, denuncien "l’actitud coaccionadora de l’Ajuntament, ja que les millores al jardí de la residència estan supeditades al fet que la connexió viària proposada s’executi. Ara encara som a temps d’evitar un nou nyap urbanístic a la ciutat amb importants repercussions socials. Tècnicament és possible modificar el projecte, només depèn de la voluntat política del govern municipal d’ERC i Junts x Manresa".

Afegeixen que a Manresa "tenim nombrosos exemples de modificacions puntuals del POUM (Pla d’Ordenació Urbanística Municipal). Quan a l’Ajuntament li ha convingut ha modificat el que ha volgut. Cal recordar que Plans d’urbanisme anteriors a l’actual ja preveien nous enllaços viaris amb el barri de la Font dels Capellans sense produir-se cap tipus d’afectació a la residència".

Recorden que en la sessió de ple municipal celebrat el passat 18 de febrer, l’equip de govern va aprovar encarregar als serveis tècnics municipals de Planejament i Gestió Urbanística l’estudi de viabilitat de canviar el traçat del carrer Granollers. Lamenten "que l’estudi no s’hagi efectuat per professionals imparcials i que l’avaluació final l’hagin realitzat els mateixos tècnics municipals que en el seu dia van dissenyar el nefast projecte".

Per tot plegat, mantenen que d’executar-se el nou vial tal com està projectat "s’hipotecarà la qualitat de l’equipament i perjudicarà el benestar dels residents i els usuaris del Casal".