Fem Manresa ha organitzat per a aquest dimecres 30 de juny, a les 7 de la tarda, a l’espai Anònima, una xerrada sota el títol "Un soterrament innecessari, una oportunitat perduda pel tren comarcal". La xerrada, a càrrec de Gemma Boix, regidora de Fem Manresa, i de Josep Maria Olivé, de la Plataforma per la Promoció del Transport Públic, té per objectiu debatre sobre la proposta feta per l’Ajuntament i els Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya.

El 19 d’abril passat, en una presentació pública a l’espai de la Plana de l’Om, es va donar a conèixer el detall de la proposta de la inversió de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya a la capital del Bages. Aquesta, que es concretarà en una inversió d’uns 60 milions d’euros, té com a accions claus el soterrament de la línia des de l’estació d’autobusos fins al Baixador i traslladar aquesta estació a plaça Espanya (encara que a la presentació també es parlava de l’opció de traslladar-la a la plaça de les Oques).

El govern de l’Ajuntament de Manresa s’ha exposat aquesta inversió com un projecte de millora de la mobilitat de la ciutat, tant pel fet que la nova estació serà al centre de Manresa com perquè la part del soterrament permetrà millorar urbanísticament els carrers afectats.

Fem Manresa no veu gens clar que aquesta inversió es traslladi en una millora de la mobilitat a la ciutat, sinó que simplement serà una millora urbanística i critica que no s’hagi aprofitat l’ocasió per invertir aquests diners a millorar la mobilitat comarcal, per exemple, invertint en el tren comarcal.

La xerrada és oberta al públic, però es demana inscripció prèvia per facilitar-ne l’organització. Qui vulgui participar-hi s’hi pot apuntar a través d’aquest enllaç.