La quarta planta del Museu Comarcal de Manresa, futura seu del Museu del Barroc de Catalunya, ha acollit aquest migdia el balanç del mig mandat del govern format per ERC i Junts per Manresa amb tots els regidors presents. Han estat dos anys marcats pel fet que hi han hagut dos alcaldes al capdavant -diumenge passat es va complir el primer aniversari del traspàs de l'alcaldia de Valentí Junyent a Marc Aloy- i per la irrupció de la covid que, han reconegut, no ha fet fàcil la seva tasca.

Junyent ha remarcat que han estat dos anys molt diferents. Un en el qual es van poder acabar alguns projectes iniciats en l'anterior mandat i l'altre marcat pel confinament i per tot el que ha generat la covid. Ha volgut fer un agraïment específic a "l'alcalde Aloy" per posar-li fàcil el pas de ser alcalde durant nou anys a exercir de regidor d'Hisenda. Aloy han insistit en el fet que el seu tram de mandat ha estat macat bàsicament per la pandèmia, que "ha trastocat tota la tasca del govern". Com Junyent, ha reconegut que han quedat temes al calaix i que "no tot han estat flors i violes" però igual que ell ha fet un balanç positiu.

Seguidament ha passat a repassar punt per punt la feina feta, repartida en cinc eixos als quals s'hi han afegit les actuacions lligades a la covid.

ACTUACIONS CONTRA LA COVID-19

1-Acord per a un Pla local de Reconstrucció Social i Econòmica de Manresa per fer front a la covid-19 .

2-Constitució de la Taula de Seguiment del Pla, amb la participació de més de 50 entitats i representants del teixit socioeconòmic de Manresa.

3-Impuls de mesures en el marc del Pla de Reconstrucció per valor de més de 6 milions d'euros. -465.000 euros en ajudes directes i microcrèdits a autònoms i empreses per pal·liar els efectes de la Covid-19.

-Escoles obertes: neteja de centres escolars (més de 500.000 euros) i connectivitats a Internet.

-Ampliació de voreres

-Cobertura de necessitats socials bàsiques (targetes moneder, banc d'aliments, 180 comptadors solidaris...).

-Congelació d'impostos al 2021, canvi del sistema de tarifació social i pressupost amb més despesa social i de reactivació econòmica.

4- Inversió 269.391 euros per al desenvolupament de les accions del pla de millora d’oportunitats educatives el curs 2020-2021 i estiu del 2021 per pal·liar els efectes de la Covid-19 entre l'alumnat i les seves famílies.

5- Oferiment d’espais i suport per portar a terme cribratges de la Covid-19 (PCR i tests) i per a la campanya de vacunació.

6- Homenatges a les víctimes i reconeixement als professionals que han estat fonamentals per fer front a la pandèmia.

7- Oficina de suport a la sol·licitud de l’Ingrés Mínim Vital.

MANRESA CAPITAL

8- Museu del Barroc de Catalunya.

9- Delegació del Govern de la Generalitat de Catalunya.

10- Avinguda Països Catalans.

11- Via Sant Ignasi/plaça del Remei/ Bertrand i Serra.

12- Acord per a la integració dels Ferrocarrils de la Generalitat a la ciutat.

13- Aprovació del projecte PECT BAGESS dotat amb 2,8 milions d’euros per millorar l’atenció de persones amb dependència i malalties cròniques i impulsar noves activitats econòmiques al voltant del sector salut i social amb base tecnològica.

14- Impuls al programa Bages TTT (Treball, Talent i Tecnologia) que porta al Bages més de mig milió d’euros (540.000) per a la promoció de l’ocupació i la reactivació des de l’àmbit industrial a l’entorn rural.

MANRESA, CIUTAT VERDA I SOSTENIBLE

15- Impulsar una mobilitat més sostenible.

-Inici del procés d'electrificació de la flota (híbrids i 100% elèctrics).

-Millores puntuals a línies del transport en bus urbà.

16- Millorar la mobilitat per a tothom.

-Illa de vianants Escodines.

-Ascensor c/ Circumval.lació.

-Ampliació de voreres (Avda. Bases de Manresa, pl. Catalunya...)

17- Actuacions en el patrimoni i els equipaments.

-Urbanització del carrer del Balç.

-Ampliació i millora Espai 1522.

-Rehabilitació dels murs de pedra seca dels camins de la Torre de Santa Caterina i excavacions arqueològiques.

-Passera de vianants al riu Cardener (Can Poc Oli) i gual a la riera de Rajadell.

18- Inici del procés per implantar un nou model de gestió de residus .

19- Nova concessió de jardineria amb més atenció als espais naturals (increment 250.000 €).

20- Enderroc i endreça de la Carpa del Riu (parc del Cardener).

21- Increment de les actuacions del pla de millora de l’espai públic (1 MEU).

-Calçades (34.000 m2).

-Espais de vianants (7.000 m2).

-Àrees de joc infantil (500.000 euros).

22- Canvi de 3.722 lluminàries per tecnologia LED per estalviar energia i reduir les emissions de CO2 (1,2 MEU).

MANRESA, CIUTAT DINÀMICA I D’OPORTUNITATS

23- Contractació directa 140 persones com a plans d’ocupació.

24- Impuls de mesures per a la professionalització de les persones treballadores de la llar i les cures i subvencions per a la seva contractació.

25- Millorar de l’atenció a persones usuàries del CIO i CEDEM amb la digitalització de recursos ocupacionals i per a l'emprenedoria.

26- Suport a la recerca de feina de diversos col·lectius amb especials dificultats d'inserció amb 18 programes ocupacionals.

27- Creació de CEDEM Talent, un nou programa per treballar les competències de les persones emprenedores.

28- Mercat Puigmercadal.

-Instal·lació del supermercat cooperatiu SuperCoop.

-Creació d’un viver municipal d’emprenedoria artesanal i comercial amb quatre projectes.

29- Posada en marxa d’una campanya de bons que injectarà un milió d’euros al comerç i a la restauració de la ciutat.

30- Manresa 2022.

-Rècord 2019: 199.055 de serveis turístics i 17.649 visitants.

-Signatura a Azpeitia el conveni per promoure el Camí Ignasià.

-Visita al Papa Francesc al Vaticà per presentar-li el projecte.

-Impuls a l’any de commemoració de Manresa 2022 amb nova web i nova imatge.

- Designació de 40 personalitats com a ambaixadors del a ciutat.

31- Instauració Premi Dona i Ciència Rosa Argelaguet i Isanta.

32- Organització primera Manresa Mobile Week.

MANRESA, CIUTAT DE TROBADA I ACOLLIDORA

Acció Social

33- Creació del Consell d’Acció i Inclusió Social.

34- Incrementar recursos humans a Serveis Socials (7 persones).

35- Actuacions específiques per al col·lectiu joves migrats sols.

36- Nou alberg social per a persones sense llar a l'antiga casa de les Germanetes dels Pobres (18 places).

37- Ampliació de recursos adreçats a les persones grans (hores de servei ajuda a domicili, àpats a domicili i arrenjaments a la llar).

Habitatge

38- Increment del 60% de l'habitatge social municipal amb incorporació de 40 pisos de la SAREB. 39- Ajudes a petits tenidors de pisos buits per incentivar que els posin a lloguer social.

39- Adjudicació solar municipal per 18 habitatges cooperatius c/ Hospital.

Feminismes -LGTBI

40- Obertura de la unitat de trànsit a Manresa per tota la Catalunya central.

41- Aprovació del Protocol per a l’abordatge de les violències masclistes a les festes populars i espais públics d’oci nocturn de Manresa.

42- Desplegament de la instrucció perquè les persones transsexuals, transgènere i intersexuals puguin ser tractades i anomenades d’acord amb el nom i el gènere amb què s’identifiquen per part de l’Ajuntament.

43- Punt d’atenció laboral específic per a persones del col.lectiu LGBTI+ al CIO.

44- Aprovació del Protocol intern de l’Ajuntament per a la prevenció, detecció i actuació davant de situacions d’assetjament sexual per raó de sexe, orientació sexual, identitat de gènere i expressió de gènere.

45- Renovació de la pista d’atletisme del Congost (450.000 euros).

46- Suport a l’esport femení.

47- Col·locació gespa artificial camp Mion-Puigberenguer (420.000 €).

48- Activitat fisicoesportiva segura a l’aire lliure per a persones grans.

49- Guia local per fer front als maltractaments de les persones grans del Bages.

50- Inversió de 436.000 € en obres de manteniment i millores d'escoles.

51- Inici d'obres per a l'habilitació d'un espai per a l’esbarjo de gossos al c/Dante.

Cultura

52- Adaptació del calendari festiu als condicionants de la covid-19.

53- Espais Amics. Transformem els centres cívics i les biblioteques de Manresa en espais on la ciutadania pot acudir quan necessita un suport puntual.

54- Festival VIBRA. Gestat en la seva primera edició en plena pandèmia.

55- Espai MM2 al lapidari de la Reforma.

MANRESA, CIUTAT CÍVICA, PROPERA I COMPROMESA

56- Creació nova regidoria del Centre Històric i renovació de la imatge.

-Inici de l’elaboració del Pla Integral per la Revitalització del Centre Històric (PIRCH), en coordinació amb totes les àrees i regidories implicades, amb la perspectiva de participar en els fons europeus de Next Generation.

-Inici del projecte Escodines Emprèn! i d'ajudes econòmiques per a l’obertura de noves activitats. 58- Campanya una Manresa Millor. Pla d’Acció Cívica. Activació de la plataforma participativa Decidim Manresa.

57- Accés digital a l’administració.

-Renovació del portal de tràmits, seu electrònica i carpeta ciutadana.

-Adaptació als tràmits no presencials: cita prèvia, canal whatsapp,...

58- Inici del tràmit per a la recuperació de la gestió directa del servei de retirada de vehicles a la via pública (grua municipal).

59- Incorporació de 17 agents a la Policia Local per cobrir jubilacions.

60- Candidatura de Manresa, municipi pel Comerç Just.