Per quarta setmana consecutiva no s'ha hagut de lamentar cap víctima mortal als centres assistencials de Manresa.

La mínima afectació de l'epidèmia es mostra també en una nova reducció del nombre d'ingressats a causa de l'epidèmia. A Sant Andreu continuen sense tenir-ne cap i a Althaia han passat dels cinc de la setmana passada a tres. Si es manté aquesta situació la Fundació Althaia podria quedar sense rastre de l'epidèmia en els pròxims dies. Però també podria passar que, igual que l'estiu passat, hi hagués una incidència mínima de la malaltia però sempre hi hagués un cas o altre fins que quedi eradicada.

De moment, hi ha una mala notícia perquè un dels tres ingressats és a l'UCI. La setmana passada es va informar que no hi havia cap malalt amb covid-19 a la Unitat de Cures Intensives de l'hospital Sant Joan de Déu per primer cop després de deu mesos.

Hores d'ara es manté la xifra de 437 víctimes mortals de la covid-19 als centres assistencials de la ciutat, de les quals 312 a Althaia i 125 a Sant Andreu.

Durant la darrera setmana, Althaia ha donat 7 altes que fan pujar el total a 2.560 i que amb les 162 de Sant Andreu sumen 2.722.