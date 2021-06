Els centres de dia per a persones grans han reprès l’activitat després de l’aturada per la covid-19. S’han fet nous protocols i la Generalitat els ha autoritzat per reobrir des del maig. Algunes constaten, però, que hi ha reticències entre els avis i àvies per tornar-hi. A Manresa, el centre de dia de Sant Andreu Salut ha notat una davallada dels usuaris privats.

El servei va reobrir el 17 de maig. Ho va fer amb totes les places públiques plenes, però amb menys demanda privada que abans de la pandèmia. «Durant aquest temps molts han buscat alternatives, s’han reorganitzat i ara sembla que no ho necessiten», explica la directora del servei, Dolors Fitó, tot i reconèixer que molt probablement també s’ha donat algun cas «de por al possible contagi» malgrat tractar-se «d’un espai segur». Entre les mesures que s’han pres hi ha el repartiment dels usuaris i els professionals en dos grups bombolla i «pràcticament tothom ja està vacunat».

La Consuelo Rodríguez, una de les usuàries, explicava que «desitjava venir i estic molt contenta». També la Carmen Arce reconeix que ara el dia «passa més de pressa que estant-se a casa». Totes dues coincideixen que se senten «segures» i que fer activitats i compartir l’estona, les «ajuda».