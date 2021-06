L’empresa plurimunicipal Aigües de Manresa va iniciar ahir la celebració de l’aniversari de la seva fundació. El 29 de juny de 1981 -ahir va fer 40 anys exactes- va ser quan l’Ajuntament va acordar la municipalització del servei, que durant més de cent anys havia portat a terme la Junta de Aguas Potables de Manresa, una entitat sota la sobirania de la Junta General de Plomistes.

El primer acte d’aniversari, que va tenir lloc al Museu de la Tècnica, va comptar amb la presència dels alcaldes de Manresa que han presidit l’empresa -Joan Cornet, Jordi Valls, Josep Camprubí, Valentí Junyent i Marc Aloy; hi faltava Juli Sanclimens, que va morir ara fa un any-, i amb els seus dos gerents, Josep Alabern i Antoni Ventura. També hi van ser presents batlles dels disset municipis propietaris de l’empresa supramunicipal. Els propers actes tindran lloc a final d’any i la cloenda es farà a principis del 2022.

L’actual gerent d’Aigües de Manresa, Antoni Ventura, va destacar la importància de l’efemèride. «Potser a algú li semblaran pocs, però 40 anys és una xifra que condensa el naixement i l’evolució exponencial d’un fenomen». Després de la projecció d’un vídeo de resum d’aquestes quatre dècades, Alabern, predecessor en el càrrec de Ventura fins al 2018, va repassar els orígens de l’empresa. Va posar de relleu el fet que, des del seu naixement, es va parlar de la possibilitat de concertar els serveis amb els ajuntaments de la rodalia. Una vocació comarcal exhibida quan encara faltaven sis anys per a la creació dels consells comarcals.

Alabern va destacar que la voluntat de servei s’ha mantingut intacta i que ha trobat al llarg del camí la necessària complicitat dels ajuntaments, consells d’administració, de tots els partits polítics i de la ciutadania

En el seu torn, l’exalcalde Cornet, que va rememorar els records que guarda del seu pare anant a reparar avaries en les instal·lacions d’aigua dels manresans conduint una bicicleta, es va felicitar d’haver fitxat «el Messi de les aigües»», referint-se a Alabern.

Aloy va cloure l’acte recordant l’alcalde Sanclimens, i remarcant que, en un moment de debat intens sobre la municipalització de l’aigua, «a Manresa fa 40 anys que ja tenim una empresa pública», que va definir com «la joia de la corona de la ciutat».

Igual que havia fet Cornet, ell també va voler agrair la feina feta a Alabern, a qui va anomenar «el senyor de les aigües», i també la de Ricard Tomàs, director de la depuradora durant 36 anys i que es va retirar recentment.

No va passar per alt els reptes de futur lligats amb Aigües de Manresa, com la nova planta potabilitzadora. Insistint en l’orgull de ciutat i en què sigui un servei municipal, es va congratular que, a nivell de Catalunya, Manresa formi part del 10% de ciutats on el servei de l’aigua no és a les mans d’una empresa privada.