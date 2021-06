Després d’un any d’absència obligada per l’emergència sanitària, aquest dijous torna a Manresa la Universitat Catalana d’Estiu. La tercera edició arrencarà a 2/4 d'1 del migdia amb l'acte inaugural. La programació s'acollirà a l'aula magna de l'institut Lluís de Peguera. Demà, entre d'altres, hi haurà una taula rodona a 2/4 de 7 de la tarda amb l'enunciat: "Cap a la residualització del català?".

La 3a edició de l'UCE de Manresa també analitzarà el reconeixement dels drets individuals i col·lectius pels instruments internacionals i europeus i les vies de protecció dels drets humans existents al Consell d'Europa i a la Unió Europea. De la mà d'acadèmics i d'advocats, el curs pretén aportar dades i reflexions sobre l'abast, les condicions i les conseqüències en el pla intern del paper de garant dels drets atribuït a organismes com el Tribunal Europeu de Drets Humans o el Tribunal de Justícia de la UE, especialment en relació amb les vulneracions de drets fonamentals que s'han denunciat arran del judici del Procés i d'altres procediments judicials interns. També es tractaran aspectes jurídics de la resposta a la crisi sanitària provocada per la covid-19.

Durant els tres dies que se celebrarà (1, 2 i 3 de juliol) hi passaran diverses personalitats, entre les quals l'exconseller Joan Ridao, el catedràtic de Dret Penal Joan Queralt, el sociòleg i doctor en Ciències Econòmiques Salvador Cardús, el periodista Antoni Bassas, el polític i jurista Josep Costa i la lingüista Carme Junyent, que participarà en la taula rodona sobre el català de demà.

En l'acte d'inauguració hi intervindran l’alcalde de Manresa, Marc Aloy; el president de la UCE, Jordi Casassas, i el president de Gest!, Associació de Professionals Sènior al Servei del Territori, Josep Sinca. L'entitat organitza la UCE de Manresa juntament amb l'Ajuntament i amb la col·laboració d'Òmnium Bages-Moianès.

La inauguració es podrà seguir a través d'aquest enllaç.

Podeu consultar tota la programació en aquest enllaç.

Les inscripcions s'han de fer al teatre Kursaal.

L’edició de Manresa té lloc un mes i mig abans de la gran cita anual de l’UCE, que tindrà lloc a Prada del 16 al 22 d’agost. Aprofitant l’experiència adquirida l’any passat, l’edició 2021 tindrà un doble format: presencial i en línia. El lema de l’UCE 21 és “Fer dels Països Catalans una nació normal”.