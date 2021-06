La negociació amb els grans tenidors per obtenir habitatge per a persones o famílies en risc d'exclusió i col·laborar amb petits tenidors, propietaris del 73% de l'habitatge buit de la ciutat, perquè el posin al mercat són algunes de les línies d'actuació de l'Ajuntament de Manresa que han fet públiques l'alcalde Marc Aloy i el regidor d'Habitatge, Jamaa Mbarki.

Han explicat que Manresa té 7.352 pisos en els quals no hi ha ningú empadronat i que volen destinar una part a finalitats socials.

L'Ajuntament té interès per formalitzar l'adquisició d'habitatges pel sistema de tanteig i retracte o aprofitant ofertes avantatjoses d'entitats financeres el que podria arribar a triplicar la bossa actualment disponible d'habitatges d'emergència (aquells que s'utilitzen per a casos extrems i en moments puntuals per resoldre situacions d'urgència), que actualment és de 4 habitatges.

L'Ajuntament va aprovar en el ple municipal del mes de maig línies d'ajut dirigides a petits tenidors per incentivar que posin els seus pisos buits a lloguer social.

Una altra línia important d'actuació és per millorar el parc d'habitatge, una part important del qual està en males condicions o envellit.

L'Ajuntament ofereix estímuls per a la rehabilitació i reforma a canvi del seu ús social o assequible. S'atorgaran ajuts de fins a 2.000 euros per a l'obtenció de la cèdula d'habitabilitat; es concedirà l'avançament de fins a 1 any de renda de lloguer per fer reformes i es concediran ajuts de fins a 15.000 euros per a rehabilitació a canvi que se cedeixin a l'empresa municipal Forum per a lloguer social o assequible.

Per obtenir pisos de protecció oficial, l'alcalde i el regidor d'Habitatge han explicat que l'Ajuntament està activant parcel·les municipals que ja són edificables; treballa en desenvolupar sectors de transformació d'iniciativa pública i fa un acompanyament a aquells sectors d'iniciativa privada que tenen habitatge de protecció oficial.

A la plaça Hospital hi ha en marxa una actuació d'habitatge cooperatiu amb 18 pisos, 11 dels quals de protecció oficial, i al carrer Doctor Zamenhof hi haurà 12 habitatges de protecció oficial.

D'altra banda, van dir que s'estan tancant els treballs d'estudi per a destinar un edifici municipal del carrer Vallfonollosa a habitatges dotacionals.

El consistori també disposa de parcel·les municipals al carrer Pilar Bertran Vallès amb capacitat per a 55 habitatges de titularitat pública; d'una parcel·la al carrer Joan Vilanova amb 32 habitatges públics possibles i dues parcel·les al sector Concòrdia amb capacitat per a fins 81 habitatges. Tots aquests projectes estan en fase d'estudi i permetrien aconseguir 200 pisos públics.

Pel que fa als sectors de desenvolupament, el més avançat és l'Alcoholera, d'iniciativa privada, on hi poden anar 30 pisos de protecció oficial.

Pel que fa als sectors d'iniciativa pública, hi ha el sector Barreres (33 habitatges) i el sector Rosselló (36 habitatges).