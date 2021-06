Amb l’arribada de la pandèmia, el març del 2020, molts establiments van haver d’abaixar les persianes durant uns mesos i un d’ells va ser les Piscines Municipals de Manresa. Aquest fet va comportar un gran impacte en el nombre d’abonats i, en conseqüència, en els ingressos i en els resultats, que han estat molt negatius.

Les piscines són gestionades per Aigües Manresa. Segons explica el seu gerent, Antoni Ventura, «ha estat un any molt complicat. Havíem arribat a un pic de 4.500 usuaris i actualment ens trobem al voltant dels 2.600». Ventura lamenta que, tot i que «quan vam tancar no cobràvem les quotes als usuaris, i per tant, no van sortir perjudicats, molts d’ells s’han donat de baixa per por. Per no trobar espais amb la reducció d’aforament, per la incomoditat de portar la mascareta, perquè s’han acostumat a altres coses i han canviat la seva rutina... Estem veient que ens costarà molt remuntar. En l’obertura, després del primer tancament, teníem un 30% de l’aforament permès, ara, almenys, un 70%».

Zero subvencions

Com a instal·lació municipal, les piscines no reben cap subvenció i això fa que es trobin amb una inferioritat de condicions respecte a altres clubs, que encara que siguin públics o privats sí que en reben. «En el nostre cas, com que les piscines es troben sota el paraigua d’Aigües de Manresa, i hem fet una molt bona tasca des de l’any 2012, s’ha considerat que ja ens espavilàvem sols, i no és així. Ara la meva feina és intentar fer veure als governants que encara que les piscines siguin gestionades per Aigües de Manresa, necessitem ajuda, ja que són instal·lacions que donen un servei públic a la ciutat de Manresa i donem accés a molts col·lectius de totes les edats».

Fins a l’1 d’octubre del 2012, les piscines van ser gestionades pel Club Natació Manresa i a partir d’aquesta data, en règim de gestió directa per encàrrec de l’Ajuntament de Manresa, per l’empresa municipal Aigües de Manresa. Aquesta és una empresa que neix l’any 1981 a partir de la municipalització del servei d’aigües portat a terme per la Junta d’Aigües Potables de Manresa durant 125 anys.

Des del moment que va passar a les seves mans, tal com explica Ventura, van haver de fer inversions molt importants. «Hi havia un nombre d’abonats molt reduït, les instal·lacions no estaven actualitzades i després d’un esforç molt gran, els usuaris van començar a créixer fins al punt que vam assolir. Just quan es començava a fer rendible l’explotació va arribar la crisi de la covid-19».

El virus ha obligat tothom a reinventar-se per poder seguir endavant adaptant-se a la situació actual, i les piscines ho han fet introduint classes en línia que fan els mateixos monitors a través d’Internet. També han introduït la cita prèvia i creuen que és una bona eina per planificar la millor assistència de la gent en les activitats. Un altre de les novetats són els small groups, unes classes de quatre o sis persones que permeten donar una atenció més personalitzada. «Hem tingut un equip professional que ha estat molt actiu, que ens ha fet moltes propostes, han respost molt positivament i amb moltes ganes, i això ha fet que ens hàgim volgut seguir reinventant en tot moment», explica Ventura.

Campanya d’estiu

De cara a l’estiu, també han iniciat una campanya d’afiliació d’abonats, però no han obtingut els resultats que esperaven i que tenien habitualment durant aquestes dates. «També és cert que altres piscines d’alguns pobles de la comarca que obren únicament a l’estiu, tenen més clients perquè són més lúdiques i no tan esportives com nosaltres. Tot i això, esperem que la campanya de setembre vagi molt millor perquè és quan la gent torna a casa, es planifica l’any, i es promet nous reptes», diu.