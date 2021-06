L'Associació de Veïns i Veïnes de les Escodines, en el marc del Pla de Desenvolupament Comunitari del barri de les Escodines, i l’Ajuntament de Manresa, des del servei de Barris i Acció Comunitària i la regidoria d’Ensenyament a través del Pla de Millora d’Oportunitats Educatives del Departament d’Educació de la Generalitat, impulsen el projecte Estiu Educatiu de les Escodines, que tindrà lloc de l’1 de juliol al 31 d’agost.

L’Estiu Educatiu és en essència un conjunt d’activitats educatives que pretenen reforçar la dimensió comunitària de l’acció educativa. Aquestes activitats, es realitzaran a diferents espais del Casal de les Escodines, com ara el pati del Casal, la sala d’actes o la biblioteca veïnal Jaume Perramon i estaran orientades principalment a alumnat vulnerable d’entre 5 i 14 anys.

Els detalls del projecte han estat presentats aquest matí per la regidora de Barris, Acció Comunitària i Civisme de l’Ajuntament de Manresa, Núria Masgrau Fontanet; i la presidenta de l’AV de les Escodines, Carme Carrió Salabarnada. Els han acompanyat també el tècnic del Pla de Desenvolupament Comunitari de les Escodines, Francesc Sol De la Vega; i la tècnica municipal de Barris i Acció Comunitària, Elsa Ruiz Muñoz.

Núria Masgrau ha mostrat la satisfacció per presentar aquest projecte socioeducatiu “oimés després d’un any complicat per a tothom a causa de la pandèmia, i que també ha repercutit en els més joves”. La regidora ha volgut agrair i posar en valor el treball i les iniciatives que es desenvolupen des del Pla de Desenvolupament Comunitari del barri de les Escodines i des de les associacions de veïns en molts àmbits i especialment “totes les accions adreçades als col·lectius més vulnerables, per combatre el risc d’exclusió social i facilitar la cohesió entre les persones”.

Al seu torn, Carme Carrió ha ressaltat que el projecte d’aquest any està “molt enfocat a facilitar l’alliberament de les emocions d’infants i joves i ajudar-los a superar una etapa d’absència de socialització a causa de la covid”. La presidenta de l’AV Escodines ha explicat que el projecte té tres objectius principals: “defensar dels drets dels infants, aprendre a jugar i participar amb nens i nenes de diferents barris i escoles; i facilitar la seva vivència emocional”.

En el projecte participaran trenta infants i joves. En aquests moments, totes les places estan cobertes i hi ha una llista d’espera de 15 nens, que podran participar els dies que hi hagi absències.

Les activitats seran dirigides per un equip de professionals i educadors especialitzats i amb el suport de voluntariat. Les propostes es faran respectant les mesures covid amb grups de 10 persones i garantint la correcta distribució d’espais. Amb el mateix objectiu de prevenció contra la pandèmia, en aquesta edició no s’oferirà esmorzar ni berenar durant les activitats.

Les activitats que es podran trobar dins el projecte són les següents:

De dilluns a divendres de 9 h a 11 h

- Activitat socioesportiva al carrer, centrada en la pràctica de vòlei. Aquest taller vol reforçar el treball en equip, la presa de decisions compartides, reforçar l’empatia i despertar la consciència de la responsabilitat individual i col·lectiva quan es treballa en equip.

De dilluns a divendres de les 18 h a les 20 h

- Activitats de Comunicació, Música i Expressió Corporal:

Taller de percussió i emocions: A través de la percussió, la música i l’expressió corporal es treballa la gestió de les emocions, com ara l’alegria, la tristesa, la frustració, la por, la calma... es vol crear espais on els infants puguin gaudir i reconèixer les seves emocions I els sentiments que els proporciona la música i l’expressió corporal i que puguin valorar la importància que té per a la comunitat i per a ells mateixos el sentiment de pertinença reforçat pel treball artístic en comunitat i compartit.

- Activitats de Creativitat:

Tallers de pintura, poesia, manualitats, fang, TIC. L’objectiu d’aquests tallers artístics, es fer descobrir als infants que l’art és una manera de donar forma a les experiències, a les idees i també a les emocions. Valorar i respectar el fet artístic propi i el dels altres entenen que és una manera d’expressar-se i comunicar-se, de crear espais de diàleg. També es vol donar a conèixer entre aquests infants les intervencions artístiques urbanes, els museus, l’arquitectura de la ciutat per tal que s’adonin de les seves funcions socials vinculades a la vida del barri i de la comunitat.

Per més informació del Projecte Estiu socioeducatiu es pot trucar al telèfon 938751540 - els dilluns de les 16 h a 20 h; i de dimarts a divendres de les 9 a les 13 h - o a través del correu electrònic del PDC Escodines.