L'streamer manresà Norman López va avisar que en arribar als 5.000 seguidors a la plataforma Twitch faria un directe de 12 hores. La xifra la va assolir dilluns i tal com va prometre ja té dia i hora per la marató de partides en línia i entrevistes: serà aquest dissabte, 3 de juliol, de 10 del matí a 10 de la nit.

De 25 anys, López s'ha convertit en l'streamer de videojocs més seguit en català i el seu canal @lopeznorman44 és el segon en llengua catalana de la plataforma d'Amazon que supera aquesta xifra.

Per celebrar la fita ha preparat un directe que tindrà convidats sorpresa i durant el qual jugarà i conversarà amb els seus seguidors i curiosos a títols com F12020, Fortnite i Fall Guys. També narrarà la qualificació del gran Premi d'Àustria de F1, farà un tast d'orxates -un dels símbols del canal- i sortejarà premis -, entre altres activitats. La marató tindrà diferents patrocinadors com 1337 industries.

Comunicador de professió, López és impulsor del projecte Gedi Media, que pertany a la cooperativa Gedi. S'ha especialitzat en generar continguts per a mitjans de comunicació, entre ells, les retransmissions del Bàsquet Manresa de Ràdio Manresa. A més de la seva faceta de streamer de videojocs, es dedica al periodisme mòbil i a l'emissió en directe d'esdeveniments.