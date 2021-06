La Residència Sant Andreu de Manresa deixarà de tenir a partir d’avui, 30 de juny, places ‘buffer’. Les places ‘buffer’ són aquelles que han servit per donar suport al trasllat urgent de persones positives de covid-19 que viuen a altres residències per raó de la crisi sanitària, com congestió de residències, dificultats estructurals per fer aïllaments, o d’altres.

Ja fa setmanes que a la residència no hi ha cap persona que ocupi una d’aquestes places.

A mitjans d’octubre del 2020, la Residència Sant Andreu de Manresa va ser designada pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies com un dels pocs centres de referència de la Regió Social de la Catalunya Central per acollir persones grans positives de covid i procedents d’altres residències. El centre va ser escollit perquè es tracta d’un equipament remodelat des de fa poc i dotat d’infraestructures mèdiques i de recursos que l’han fet indispensable per atendre les persones afectades per la covid-19.

La Residència de Sant Andreu, amb una capacitat de 111 places, ha atès, durant aquest període, 40 persones procedents de residència, majoritàriament, i de domicilis, puntualment. Concretament, l’any 2020 va acollir 33 persones i aquest 2021, 7.

Cal ressaltar que, durant aquest període, les persones ateses amb covid-19 s’han trobat en una zona sectoritzada de la residència (la Unitat de convivència 1B), i han estan degudament aïllades de la resta de persones que viuen al centre, que es trobaven en altres unitats de convivència.

El Departament ha agraït la bona predisposició i col·laboració del centre manresà en tot el procés.