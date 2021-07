Aigües de Manresa ha fet un avís a la ciutadania. Explica que "hem detectat un augment de les consultes d’abonats demanant si operaris d’Aigües de Manresa estan fent trucades per entrar a les cases a fer analítiques". Remarca que "Aigües de Manresa no ha d’accedir als habitatges o locals per analitzar l’aigua, ja que els controls analítics per mesurar-ne la qualitat es fan directament des de la xarxa". Per tant, fa notar, "les trucades telefòniques que es puguin rebre demanant fer una analítica d’aigua de l'habitatge/local les realitzen empreses que no tenen res a veure amb Aigües de Manresa". Hi afegeix que si els abonats "reben una trucada d’aquest tipus i tenen dubtes, poden telefonar al nostre telèfon d’atenció, 93 872 55 22, de dilluns a divendres, de 8 del matí a 6 de la tarda".