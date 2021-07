L’exdiputat Lluís Llach i Albert Coll, coordinador tècnic, faran avui, a 2/4 de 8 del vespre, a l’auditori del Conservatori Municipal de Música, la presentació del Debat Constituent a Manresa.

El Debat Constituent va néixer el 2018 per iniciar un procés de participació ciutadana per donar respostes als reptes de futur del país i superar l’actual marc autonòmic a partir d’un debat nacional on la ciutadania organitzada lideri el futur de Catalunya. Hi ha tres eines a l’abast: la web i l’App Debat Constituent i més de cent Enteses regionals, comarcals i locals, una de les quals al Bages.

Acabada la fase participativa (del 27 de maig al 31 de desembre), la informació recollida arreu del territori es posarà a l’abast del Fòrum Cívic i Social, que redactarà la síntesi de les propostes de la societat civil i les farà arribar al Parlament com a base de la futura constitució del país.