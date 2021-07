El divendres 9 de juliol, Manresa tornarà a viure la tradicional festa de Sant Cristòfol organitzada pel Montepio que enguany, malgrat alguns canvis obligats encara a causa de la pandèmia, recupera les seves activitats més tradicionals.

El gruix dels actes tindrà lloc a la tarda. A 1/4 de 6 es farà, a la sala d’actes de l’entitat, la presentació de l’àlbum guanyador del Primer Premi Montepio d’Àlbum Infantil Il·lustrat: “A pas de zebra”, del Col·lectiu Peste Alta, que serà editat per Pagès Editors. És una obra adreçada a infants amb la voluntat de fomentar el civisme entre els més petits. El col·lectiu Peste Alta és un grup d'il·lustradores sorgit durant el primer confinament per la pandèmia que, davant la impossibilitat d'assistir a la fira anual d’il·lustració de Bolònia, van decidir trobar-se per videoconferència per compartir projectes.

A les 6 de la tarda començarà l’acte institucional de les festes de Sant Cristòfol 2021, amb un reconeixement als socis i sòcies amb més de cinquanta anys d’antiguitat al Montepio, i amb el lliurament de guardons: Premi Fidelitat al soci més antic, Premi Confiança al soci més jove, i Premi Montepio a una trajectòria destacada.

Aquest any el Premi Montepio s’atorgarà a l’investigador manresà Pere Joan Cardona Iglesias, en representació de tot el col·lectiu d’investigadors/es que han treballat per fer front a la pandèmia. El manresà és doctor en Medicina i Cirurgia, especialista en Microbiologia i Parasitologia, cap del departament de Microbiologia Clínica de l’Institut Català de la Salut, investigador i docent.

L’acte es farà amb aforament limitat i prèvia inscripció a info@montepio.cat o al telèfon 93 877 64 64.

Benedicció de vehicles i col·lecta solidària

A partir de les 7 de la tarda, és previst fer la tradicional benedicció de vehicles i lliurament de les medalles de Sant Cristòfol al carrer Mossèn Jacint Verdaguer. Enguany la col·lecta solidària anirà destinada al projecte “Invulnerables” que treballa per la inclusió social, infantil i familiar dels més joves. Aquest projecte, promogut per Sor Lucía Caram, vol trencar el cercle de la pobresa i exclusió dels més joves a partir de l’educació.

Lliurament d’una escultura a l’església de Sant Andreu

Els primers actes de celebració començaran el mateix divendres al matí, quan se substituirà el tradicional ofici religiós a l’església de Sant Andreu pel lliurament a l’església d’una escultura de Sant Cristòfol que havia presidit durant molts anys el vestíbul del Montepio. Aquesta escultura es col·locarà en una de les capelles laterals de l’església.