Manresa ha posat en marxa l’activitat Aules Obertes d’Estudi, una iniciativa per donar suport i fer acompanyament escolar a infants i joves de 4t de Primària a 4t d’ESO. El projecte està impulsat pel Pla Educatiu d’Entorn en col·laboració de la Federació d’Associacions de Veïns de Manresa.

Aquesta activitat es desenvoluparà fins al 23 de juliol, de 10 del matí a 2/4 d’1 del migdia, cada matí de dilluns a divendres. L’accés és lliure en aquest horari i no cal fer inscripció prèvia. No cal anar-hi cada dia ni tota l’estona. L’aforament serà limitat.

Hi haurà un monitor per tal d’assistir i acompanyar a tots els infants i joves que hi vulguin participar lliurement. Es farà un registre d’entrada i sortida dels participants tenint en compte l’aforament de cada aula i respectant totes les mesures covid.

Les associacions de veïns que obriran les portes per aquest projecte són les següents: AV Els Condals, carrer Cascall 16 (local de l’entitat veïnal); AV Xup, Biblioteca veïnal (local comercial, 3); AV Escodines, carrer St. Bartomeu, 50 (Casal de les Escodines); AV Carretera Santpedor, carretera Santpedor 188-192 (local de l’AV); AV Sagrada Família, carrer Penedès, s/n (local de l’AV); AV Sant Pau, carrer Cardener, 12-14 (local de l’AV); AV Plaça Catalunya, Centre Cívic Selves i Carner; AV La Balconada, Passeig Sant Jordi (Biblioteca veïnal); i AV Barri Antic, Plaça Puigmercadal escala exterior, 1r (local de l’AV)